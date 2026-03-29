ستروين ترفع أسعار سياراتها حتى 120 ألف جنيه بالسوق المصري

كتب : محمد جمال

05:31 م 29/03/2026
    ستروين C5 Aircross الجديدة
    ستروين C4 الجديدة

أعلنت شركة قصراوي جروب، الوكيل المحلي لعلامة ستروين في مصر، عن أحدث قائمة أسعار سياراتها موديل 2026، والتي شهدت زيادات سعرية ملحوظة وصلت في بعض الفئات إلى نحو 120 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات ستروين الجديدة:

ستروين سي 4 إكس

شهدت السيارة زيادة سعرية واضحة، حيث بلغ سعر الفئة Feel نحو مليون و250 ألف جنيه، بينما وصلت الفئة Shine إلى مليون و395 ألف جنيه، بزيادات تُقدّر بنحو 100 إلى 120 ألف جنيه مقارنة بالفترة السابقة.

ستروين سي 4 فيس ليفت

تم طرح السيارة بفئة Shine، إلا أنه لم يتم الإعلان عن سعرها الرسمي حتى الآن ضمن القائمة الجديدة.

ستروين سي 5 إيركروس

سجلت السيارة زيادات سعرية ملحوظة، حيث بلغت الفئة Shine Entry نحو مليون و710 آلاف جنيه، فيما وصلت الفئة الأعلى Shine إلى مليون و850 ألف جنيه، بزيادة تقترب من 120 ألف جنيه.

