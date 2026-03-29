زيادة تصل إلى 190 ألف جنيه بأسعار سيارات سيات موديل 2026 في مصر

بدءًا من اليوم.. ارتفاع أسعار جميع سيارات سكودا في مصر حتى 150 ألف جنيه

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها Ioniq 6 N الكهربائية الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية.

مواصفات محرك هيونداي Ioniq 6 N

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Ioniq 6 N الصالون تعتمد على نظام دفع كهربائي بقوة تصل إلى 478 كيلووات/650 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 770 نيوتن متر، ما يجعلها جاهزة لخوض تجارب القيادة على الحلبات.

أبرز تحديثات هيونداي Ioniq 6 N الجديدة

وحصلت السيارة على تطويرات متقدمة في نظام التعليق والهندسة الديناميكية، إلى جانب عناصر أيروديناميكية مصممة لتعزيز الثبات عند السرعات العالية.

وتم تزويد السيارة بنظام الإطلاق السريع (N Launch Control)، الذي يمكّنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/س خلال 2ر3 ثانية فقط. وبفضل تقنية 800 فولت يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال نحو 18 دقيقة، ما يعزز من كفاءة الاستخدام اليومي.

اقرأ أيضًا:

زيادات مارس تضرب السوق.. تعرف على أرخص 5 سيارات SUV جديدة بمصر

السوق المصري يشهد طرح 6 سيارات موديلات 2027 رسميًا.. القائمة الكاملة

أول إعلان رسمي لأسعار جيتور T2 i-DM موديل 2026 في السوق المصري