

أعلنت شركة مان إيست، الوكيل الحصري لعلامة سوإيست في مصر، عن زيادات جديدة في أسعار جميع طرازاتها المطروحة بالسوق المحلي، بقيم تراوحت بين 31 ألف جنيه و61 ألف جنيه، بالتزامن مع طرح موديلات 2027 لأول مرة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات سوإيست بالسوق المصري:



سوإيست S05



وبحسب القائمة الجديدة، ارتفع سعر طراز S05 ليصل إلى مليون و10 آلاف جنيه، مقابل 949 ألف جنيه سابقًا، بزيادة قدرها 61 ألف جنيه.



سوإيست S06



كما شهد طراز S06 زيادات متفاوتة، حيث سجلت فئة Highline نحو مليون و290 ألف جنيه بدلًا من مليون و249 ألف جنيه، بزيادة 41 ألف جنيه، فيما بلغت فئة Premium نحو مليون و425 ألف جنيه مقارنة بمليون و384 ألف جنيه سابقًا، بنفس قيمة الزيادة، مع توافر محرك بسعة 1.6 لتر تيربو في الفئة الأعلى.



سوإيست S07



وفيما يتعلق بطراز S07، ارتفع سعر فئة Highline إلى مليون و320 ألف جنيه بدلًا من مليون و259 ألف جنيه، بزيادة 61 ألف جنيه، بينما وصلت فئة Premium إلى مليون و460 ألف جنيه مقارنة بمليون و399 ألف جنيه سابقًا، بنفس قيمة الزيادة.



سوإيست S09



أما الطراز الأكبر S09 بفئة Flagship، فقد سجل أقل زيادة ضمن القائمة، حيث بلغ سعره مليون و550 ألف جنيه بدلًا من مليون و519 ألف جنيه، بزيادة 31 ألف جنيه.

