أعلنت مجموعة قصراوي جروب، الوكيل المحلي لعلامة جيتور بالسوق المصري، عن زيادة أسعار سياراتها موديل 2026 في السوق المصري حتى 75 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.

وكشف الوكيل المحلي للعلامة لأول مرة عن أسعار جيتور T2 i-DM موديل 2026، المزودة بمنظومة هجينة قابلة للشحن (PHEV).

جيتور X70 FL

ارتفعت أسعار جيتور X70 FL موديل 2026، لتقدم بفئتين داخل السوق المصري، حيث جاءت الفئة الأولى Comfort بسعر 1,065,000 جنيه، بينما سجلت الفئة الأعلى تجهيزًا Luxury نحو 1,200,000 جنيه.

جيتور X70 Plus (CKD)

كما ارتفعت أسعار جيتور X70 Plus (CKD) موديل 2026، حيث تُطرح بفئة واحدة Luxury بسعر رسمي يبلغ 1,200,000 جنيه.

جيتور X90 Plus FL

وشهدت جيتور X90 Plus FL موديل 2026 زيادة في الأسعار، لتتوفر بفئة Luxury بسعر 1,530,000 جنيه.

جيتور Dashing

وارتفعت أسعار جيتور Dashing موديل 2026، حيث تأتي بفئتين، الأولى Luxury بمحرك 1.5 لتر بسعر 1,295,000 جنيه، والفئة الأعلى Luxury بمحرك 1.6 لتر بسعر 1,455,000 جنيه.

جيتور T1

كما شملت الزيادات أسعار جيتور T1 موديل 2026، حيث تُطرح بفئة Luxury بسعر 1,660,000 جنيه، بينما يصل سعر النسخة ذات اللون المطفي (Matte Color) إلى 1,690,000 جنيه.

جيتور T2

وارتفعت أسعار جيتور T2 موديل 2026، حيث سجلت الفئة Luxury سعر 1,840,000 جنيه، في حين بلغ سعر نسخة Matte Color نحو 1,870,000 جنيه.

جيتور T2 i-DM (PHEV)

أما جيتور T2 i-DM موديل 2026، المزودة بمنظومة هجينة قابلة للشحن (PHEV)، فقد جاءت بفئة Luxury بسعر 2,060,000 جنيه.