شتوتجارت - (د ب أ):

تأثرت نتائج شركة "بورشه إس إي" القابضة، وهي الشركة الأم لمجموعة فولكس فاجن، من جديد في العام الماضي بالأوضاع الصعبة التي واجهت استثماراتها الرئيسية.

وأعلنت الشركة القابضة أن الأرباح بعد الضرائب وتعديلها وفقا لانخفاض قيمة الأصول (الإهلاك) انخفضت في عام 2025 بنسبة تزيد عن 8% لتصل إلى 2,89 مليار يورو، مقارنة بـ أرباح معدلة بقيمة 3,15 مليار يورو في عام 2024. وبهذه النتائج، استقرت الشركة عند الحد الأعلى لتوقعاتها التي كانت قد خفضتها سابقاً.

تجمع هذه الشركة القابضة حصص عائلتي بورشه وبيش في مجموعة فولكس فاجن وشركة بورشه للسيارات الرياضية. وفي ظل ضعف قطاع السيارات، بدأت الشركة المدرجة على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية بالاستثمار في مجالات أخرى. وصرح هانز ديتر بوتش الرئيس التنفيذي لـ "بورشه إس إي" بأن شركته ترى "إمكانات نمو هائلة" لاسيما في قطاعي الأمن والدفاع، وقال إن الشركة لهذا السبب اكتتبت في بداية العام في أسهم صندوق الدفاع الذي أطلقته حديثاً شركة الاستثمار "دي تي سي بي" بقيمة 100 مليون يورو.

ويُعد صافي الدخل المعدل مؤشراً رئيسياً لأداء إدارة "بورشه إس إي"، إذ إنه يستبعد بالدرجة الأولى عمليات تخفيض قيمة الأصول.وبالأرقام النهائية، بلغ صافي الربح لعام 2025 نحو 2,65 مليار يورو. وللمقارنة، كانت الشركة سجلت في العام 2024 خسارة تجاوزت 20 مليار يورو بسبب عمليات شطب كبيرة في قيمة حصصها فولكس فاجن وبورشه.

وعانت مجموعة فولكس فاجن وخصوصا بورشه للسيارات الرياضية في عام 2025 من تحديات جيوسياسية، والرسوم الجمركية الأمريكية، واشتداد المنافسة. كما كلف التحول الاستراتيجي في ملف السيارات الكهربائية شركة بورشه مليارات اليورو، مما أدى إلى تراجع حاد في أرباح الشركتين.

نتيجة لهذه الأوضاع، اضطرت مجموعة فولكس فاجن وتابعتها بورشه إلى اعتماد سياسات تقشفية، تشمل إلغاء 50 ألف وظيفة في المجموعة بأكملها بحلول عام 2030. وصرح بوتش، الذي يرأس أيضاً مجلس الرقابة على مجموعة فولكس فاجن بقوله:"لدينا توقعات واضحة من إدارة كل من فولكس فاجن المساهمة وبورشه المساهمة إلى هذا الوضع الصعب كفرصة لتنفيذ التعديلات الاستراتيجية اللازمة".

وبلغ صافي الديون في نهاية عام 2025 نحو 5,1 مليار يورو، وهي أقل بقليل مما كان عليه قبل عام. يذكر أن العائلتين كانتا اقترضتا مليارات اليورو في عام 2022 لتأمين حصة مسيطرة (25% زائد سهم واحد) عند طرح شركة بورشه في البورصة.

وتتوقع الإدارة بقيادة بوتش أن تتراوح الأرباح المعدلة بعد الضرائب لعام 2026 بين 1,5 و3,5 مليار يورو، على أن تتراوح الديون ما بين 4,7 و5,2 مليار يورو.

اقرأ ايضًا:

ارتفاع أسعار سيارات جيتور حتى 75 ألف جنيه.. والكشف الأول عن T2 i-DM PHEV بمصر

بعد انتهاء عروض التخفيضات.. تعرف على أسعار نيسان صني 2026 في مصر

أسعار جديدة لزيوت بترومين للسيارات في مصر – قائمة رسمية





