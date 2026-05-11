"أحرجتك أنا صح؟".. تفاصيل نقاش بين وزير الزراعة وباحث خلال زيارته للبحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:46 م 11/05/2026

محافظ البحيرة ووزير الزراعة بأحد حقول القمح

شهدت جولة المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، بمحافظة البحيرة، نقاشًا لافتًا مع أحد الباحثين بمركز البحوث الزراعية، حول تكلفة زراعة فدان القمح ومتوسط النفقات التي يتحملها المزارعون.

وزير الزراعة يناقش تكلفة زراعة فدان القمح

وقال الباحث خلال شرح قدمه على هامش الجولة، إن تكلفة زراعة فدان القمح تتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه، موضحًا أنها تشمل مستلزمات الزراعة المختلفة.

علاء فاروق: الأرقام تختلف حسب طبيعة كل منطقة

وتدخل وزير الزراعة في حوار هادئ مع الباحث، مؤكدًا أن الأرقام الخاصة بالتكاليف ليست ثابتة وتختلف من منطقة لأخرى وفق طبيعة الأرض وأسعار المستلزمات وظروف الزراعة بكل محافظة.

"أحرجتك أنا صح؟".. تعليق الوزير خلال النقاش

وأضاف الوزير مخاطبًا الباحث: "إنت مش عارف التكلفة بتاعتك كام؟ أحرجتك أنا صح؟"، في إشارة إلى ضرورة الاعتماد على أرقام واقعية مرتبطة بالمزارعين داخل الحقول وعدم الاكتفاء بالتقديرات العامة.

وأكد الوزير خلال النقاش أن تقديرات تكلفة الزراعة لا يمكن تعميمها على جميع المحافظات، مشددًا على أهمية قراءة البيانات بشكل أكثر دقة ومرونة بما يعكس الواقع الفعلي للمزارعين.

