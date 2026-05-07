أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تجديد إدراج موقع وادي الحيتان بالقائمة الخضراء للمناطق المحمية والمصانة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وذلك لمدة خمس سنوات جديدة، اعتبارًا من 24 أبريل 2026 وحتى 23 أبريل 2031، بما يعكس الثقة الدولية في منظومة الإدارة البيئية للمواقع الطبيعية بمصر .

وقالت الدكتورة منال عوض، في بيان، أن هذا الإنجاز الدولي يأتي تتويجًا لجهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في الحفاظ على القيم الاستثنائية لموقع وادي الحيتان، كما يعد شهادة دولية جديدة تعكس الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة المحميات الطبيعية، بما يسهم في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحفاظ على إرثها الطبيعي الفريد بكفاءة، بالإضافة إلى نجاح السياسات المتبعة في تحقيق التوازن بين الحماية والاستخدام المستدام.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تجديد الإدراج يتم من قبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وفق منظومة دقيقة من المعايير والاشتراطات الدولية المعروفة باسم المعايير العالمية للقائمة الخضراء (Green List Standard)، والتي تقوم على 4 محاور رئيسية تشمل الحوكمة الرشيدة، والتخطيط الفعال، والإدارة السليمة، وتحقيق نتائج حقيقية في الحفاظ على الطبيعة.

وأشارت إلى أن عملية التقييم تمر بعدة مراحل متكاملة تضمن الشفافية والمصداقية في منح وتجديد الشهادة، حيث تبدأ بمراجعة وطنية للمؤشرات الخاصة بالقائمة الخضراء وتقديم المستندات الداعمة، يعقبها إجراء مراجعة فنية مستقلة تضم خبراء دوليين لتقييم الأداء الوطني وإجراء التحقق على مختلف المستويات الإدارية والفنية، ليعقب ذلك إعداد التقرير النهائي واعتماد وتجديد الإدراج من قبل اللجان المختصة بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وأضافت أن محمية وادي الحيتان يعد من المواقع الرائدة بمصر ضمن القائمة الخضراء، حيث حصل على شهادة القائمة الخضراء لأول مرة عام 2018، وشارك مجددًا في عملية إعادة الإدراج (Re-listing) عام 2024، في إطار حرص الوزارة على استمرار التزام الموقع بتحقيق المعايير الدولية وضمان الحفاظ على القيم الطبيعية والعلمية للموقع على المدى الطويل.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مصر تضم موقعين معلنين بالقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة منذ عام 2018، هما محمية رأس محمد وموقع وادي الحيتان، وذلك ضمن إجمالي عدد 93 موقعًا معلنًا بالقائمة الخضراء من بين نحو 286,810 منطقة محمية على مستوى العالم.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تجديد اعتماد الموقع وحصوله على شهادة القائمة الخضراء يأتي نتيجة تكاتف وتعاون الجهود بين الجهة الإدارية ممثلة في جهاز شئون البيئة، وأصحاب المصلحة ممثلين في المجتمع المحلي، والمؤسسات العلمية، والجمعيات الأهلية العاملة داخل وادي الحيتان، بما يعكس نموذجًا ناجحًا للإدارة التشاركية للمحميات الطبيعية وتحقيق معايير الحوكمة والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار الدولة في دعم نظم الإدارة البيئية الحديثة داخل المحميات الطبيعية، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، بما يسهم في صون التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.