كشفت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، ملابسات فيديو متداول يظهر سيدتين أثناء التعدي على شخص بالسب والتلويح بإشارات خارجة في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية المقطع الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي دون ورود بلاغات رسمية في البداية، مما استوجب الفحص الفوري للواقعة.

ضبط المتهمتين بالزاوية الحمراء

حددت التحريات هوية القائم على نشر الفيديو، وبسؤاله أفاد بتضرره من السيدتين بسبب خلافات عائلية سابقة بينهما. علاوة على ذلك، تبين أن المتهمتين هما زوجة نجل شقيقة الشاكي وابنتها، وتقيمان في ذات الدائرة، حيث استهدفتا التشهير به نتيجة الأزمات الأسرية المتكررة بين الطرفين.

اعترافات المتهمتين وقرار النيابة

ألقى رجال الشرطة القبض على مرتكبتي الواقعة عقب تقنين الإجراءات وتحديد مكان تواجدهما بالمنطقة. بمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة تفصيلياً لذات الأسباب المذكورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمتين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث.

اقرأ أيضًا



هل تحقق تعديلات قانون الأسرة العدالة أم تزيد الخلافات؟ خبراء قانونيون يجيبون





رصاصتين على خيانة وانتقام.. كيف قاد الشك "مزارع أبو غالب" للمفتي مرتين؟





إلغاء حكم بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية