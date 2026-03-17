ألفا روميو تعيد محركها V6 إلى الحياة مرة أخرى

روما - (د ب أ):

أعلنت شركة ألفا روميو عن إعادة محركها V6، الذي كانت قد أحالته إلى التقاعد، إلى الحياة مجددا؛ حيث سيتم تزويد الموديل الرياضي Quadrifoglio الجديد به، والذي سيتوفر من الطراز Giulia الصالون والطراز Stelvio من فئة SUV.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن محرك البنزين التربو سداسي الأسطوانات سعة 2,9 لتر يولد قوة تبلغ 382 كيلووات/520 حصان، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 600 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة ينطلق الموديل الرياضي Giulia Quadrifoglio الجديد بسرعة قصوى تبلغ 307 كلم/س، بينما ينطلق الموديل الرياضي Stelvio Quadrifoglio الجديد بسرعة قصوى تبلغ 285 كلم/س، في حين يبلغ زمن التسارع من صفر إلى 100 كلم/س أقل من 4 ثوان.

ويبلغ معدل استهلاك الوقود 10,1 لتر/100 كلم في الموديل Giulia Quadrifoglio، و11,8 لتر/100 كلم في الموديل Giulia Quadrifoglio.

ومن ناحية أخرى، يعول الموديل الرياضي Quadrifoglio الجديد على ألياف الكربون في الهيكل، كما أنه يمتاز بنظام تعليق صلب.

ويبدأ سعر الموديل الرياضي Giulia Quadrifoglio الجديد من 100 ألف و700 يورو، أما سعر الموديل الرياضي Giulia Quadrifoglio الجديد فيبدأ من 108 ألف و800 يورو.

