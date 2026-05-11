كشفت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة كاديلاك الأمريكية الفاخرة في مصر، بالتعاون مع جنرال موتورز عن سيارتها كاديلاك إسكاليد IQ الكهربائية الجديدة رسميًا في السوق المحلي.

أسعار كاديلاك إسكاليد IQ في مصر

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية فإن اسكاليد IQ الجديدة تتوفر لعملاء السوق المصري بفئة تجهيزات واحدة بسعر رسمي يبلغ 10 مليون و950 ألف جنيه.

مواصفات كاديلاك إسكاليد IQ في السوق المصري:

الأبعاد

تأتي كاديلاك إسكاليد IQ بأبعاد ضخمة تعكس شخصيتها الفاخرة، حيث يبلغ طولها حوالي 5,697 مم، بعرض يقارب 2,167 مم، وارتفاع حوالي 1,934 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 3,460 مم

محرك كاديلاك إسكاليد IQ

تعتمد السيارة على منظومة دفع كهربائية ثنائية المحرك AWD، بقوة تصل إلى 750 حصان وعزم دوران يبلغ 785 نيوتن متر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 5 ثوانٍ تقريبًا، ومدى قيادة يصل إلى نحو 740 كم بالشحنة الواحدة.

تجهيزات كاديلاك إسكاليد IQ الكهربائية

تقدم المقصورة مستوى غير مسبوق من الفخامة، حيث تأتي بشاشة بانورامية ضخمة تمتد حتى 55 بوصة، مع نظام صوتي فاخر من AKG بعدد كبير من السماعات، إلى جانب مقاعد كهربائية فاخرة بخواص التدفئة والتبريد والمساج.

كما تتوفر السيارة بنظام Google Built-In، وإضاءة داخلية محيطية، وسقف بانورامي، ونظام توجيه للعجلات الخلفية لتحسين السلاسة داخل المدن، بالإضافة إلى نظام القيادة شبه الذاتية Super Cruise.

كيف تحمي كاديلاك إسكاليد IQ ركابها؟

تضم إسكاليد IQ حزمة متكاملة من أنظمة الأمان الحديثة، تشمل نظام التحذير من التصادم، ومراقبة النقطة العمياء، ومثبت السرعة الذكي، والحفاظ على المسار، وكاميرات رؤية محيطية 360 درجة، مع نظام فرامل طوارئ أوتوماتيكي ونظام رؤية ليلية.

ضمان سيارة كاديلاك إسكاليد في مصر

تتوفر كاديلاك إسكاليد !Q الكهربائية في مصر بضمان 6 سنوات أو 250 ألف كم، مع صيانة مجانية لمدة 4 سنوات، وضمان على البطارية لمدة 8 سنوات.

