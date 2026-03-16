طرح نسخة خاصة من أودي RS6 Avant سعرها يعادل 6.4 ملايين جنيه.. صور

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركةABT عن إطلاق الموديل الخاص RS6-LE 800 الجديد، والذي يقوم على أساس السيارة أودي RS6 Avant، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 130 عاما على تأسيسها.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها رفعت مستوى الأداء خطوة إضافية بفضل برنامج ABT لتصل القوة إلى 800 حصان مع عزم دوران يبلغ 980 نيوتن متر.

مظهر فريد

ومن الناحية التصميمية، يتمتع الموديل الخاص RS6-LE 800 الجديد بمظهر فريد يميزه بوضوح عن النسخة القياسية. ويبرز بشكل خاص اللون المميز Neodym، الذي يظهر في عدد كبير من عناصر السيارة.

وتأتي السيارة المعدلة مزودة بجنوط قياس 22 بوصة، وتتميز بلون ذهبي مطفأ يتباين بوضوح مع العناصر الكربونية في هيكل السيارة. ويظهر اللون الذهبي أيضا في عدد من التفاصيل الأخرى مثل الشعارات والزخارف الموجودة في الشفة الأمامية والجزء الخلفي من السيارة.

وتتضمن السيارة المعدلة كذلك حزمة أيروديناميكية متكاملة مصنوعة من ألياف الكربون تشمل شفة أمامية وشفرات أمامية وإضافة على الشبكة الأمامية وعنصرا كربونيا في غطاء المحرك، إلى جانب عناصر إضافية على الجانبين والمؤخرة.

المقصورة الداخلية

وفي المقصورة الداخلية يستمر حضور مزيج الكربون واللمسات الذهبية؛ حيث يأتي المقود مكسوا بفرش ألكانتارا، مع بدالات تغيير السرعات المصنوعة من الكربون.

ويمكن للعملاء اختيار عناصر إضافية مثل زخارف لوحة القيادة وإطارات المقاعد، التي تحمل نمطا خاصا بجزيئات Neodym، ما ينسجم مع مفهوم الألوان المستخدم في التصميم الخارجي. كما تحمل المقاعد شعارات ABT في مساند الرأس، إلى جانب كتابة RS6-LE على الجزء الخلفي من المقاعد.

وتم تصميم عتبات الأبواب ودواسات الأرضية وزر تشغيل المحرك بشكل خاص لهذا الإصدار الاحتفالي.

تحسين الأداء والديناميكية

وتمتد التعديلات أيضا لتشمل تحسين الأداء وديناميكية القيادة؛ حيث تم تجهيز السيارة بنظام عادم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أربعة مخارج عادم، ما يمنح محرك V8 صوتا قويا ومميزا.

وتم أيضا تحسين خصائص القيادة من خلال استخدام نوابض تعليق ملولبة قابلة للضبط من ABT، إضافة إلى قضبان توازن رياضية في المحورين الأمامي والخلفي، الأمر الذي يساعد على الحفاظ على الثبات والدقة في القيادة حتى عند السرعات العالية.

ويقتصر إنتاج الإصدار الخاص RS6-LE 800 الجديد على 30 نسخة فقط في العالم، ويبلغ سعر حزمة التعديل 108 ألف يورو.

