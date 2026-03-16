15 ألف جنيه زيادة بأسعار شيري تيجو 7 الجديدة المجمعة في مصر

ألفا روميو تطلق سيارتها Tonale الـSUV الجديدة في الأسواق.. صور

ارتفاع أسعار شيري تيجو 8 برو ماكس 2026 في مصر حتى 40 ألف جنيه

أقرت جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري التجارية في مصر، زيادة بأسعار السيارة تيجو 7 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة بقيمة ثابتة 15 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.

وتعد الزيادة المعلنة هي الثانية بأسعار شيري تيجو 7 الجديدة خلال الشهر الجاري، حيث زادت أسعارها في الأسبوع الأول من مارس بقيمة 20 ألف جنيه، وبذلك يصبح إجمالي الزيادات 35 ألف جنيه.

ووفقًا لأحدث قائمة أصبحت شيري تيجو 7 المجمعة بمصانع الشركة في مصر تبدأ من 965 ألف جنيه للفئة الأولى مقابل 950 ألف جنيه، والفئة الثانية بات سعرها الجديد مليون و35 ألف جنيه بدلًا من مليون و20 ألف جنيه.

تعتمد تيجو 7 الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر على سواعد محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

تأتي تيجو 7 الصينية بطول 4.50 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.83 متر وارتفاع 1.67 متر، وتقف السيارة على جنوط 17 بوصة

تمتلك سيارة شيري أنظمة أمان في مقدمتها فرامل ABS مع دعم للفرامل EBA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات.

يأتي هذا بجانب ASR لمنع الانزلاق ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات ونزول المنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات مع حساسات ركن خلفية بكاميرا ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

وتمتاز الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بوسائد هوائية جانبية وحساسات ركن أمامية.

تقدم السيارة بمصابيح أمامية هالوجين مع تقنية LED للإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية ومرايا جانبية بتسخين وطي كهربائي أما من الداخل، فقدمت المقصورة بشاشة وسطية 9 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما يتوفر بالسيارة نظام صوتي من 4 سماعات بجانب شاشة 4.8 بوصة مدمجة بالعدادات ومثبت سرعة ومفتاح ذكي وتكييف أوتوماتيكي بفتحات خلفية.

بينما تزيد الفئة الثانية بفتحتين USB خلفيين وحامل خلفي للأكواب وفتحة سقف بانورامية وفرش جلد للمقاعد.