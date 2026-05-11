كشفت مجموعة المنصور للسيارات بالتعاون مع جنرال موتورز، عن سيارتها كاديلاك ليريك الـSUV الكهربائية لأول مرة بالسوق المصري، وذلك ضمن حفل الإطلاق الرسمي لعلامة كاديلاك الأمريكية الفاخرة بالسوق المحلي.

أسعار كاديلاك ليريك الكهربائية في مصر

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية، تقدم كاديلاك ليريك الجديدة لعملاء السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 5 ملايين و650 ألف جنيه، لتكون واحدة من أبرز السيارات الكهربائية الفاخرة التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

محرك كاديلاك ليريك الجديدة

تعتمد كاديلاك ليريك على منظومة كهربائية متطورة تضم محركين كهربائيين مع نظام دفع كلي للعجلات AWD، وتولد السيارة قوة تصل إلى 515 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 610 نيوتن متر تقريبًا، بينما تستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال حوالي 5.3 ثانية.

كما تعتمد السيارة على بطارية ضخمة بسعة 102 كيلووات/ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى أكثر من 500 كيلومتر بالشحنة الواحدة وفقًا للأرقام الرسمية، مع دعم الشحن السريع DC بقدرة تصل إلى 190 كيلووات.

أبعاد كاديلاك ليريك

جاءت كاديلاك ليريك بأبعاد كبيرة تعكس الطابع الفخم للسيارة، حيث يبلغ طولها 5.004 مم، وعرضها 1.977 مم بدون المرايات، وارتفاعها 1.633 مم، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 3.094 مم، وهو ما يوفر مساحة داخلية واسعة ومستويات راحة مرتفعة للركاب داخل المقصورة.

تجهيزات الأمان وأنظمة المساعدة

حصلت كاديلاك ليريك على باقة كبيرة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، حيث زودت السيارة بنظام فرامل طوارئ أوتوماتيكية، ومثبت سرعة متكيف، ونظام الحفاظ على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، وكاميرات رؤية محيطية HD، بالإضافة إلى نظام الركن الذاتي وحساسات أمامية وخلفية وأنظمة متطورة للتحكم والثبات أثناء القيادة.

كما تضم السيارة مجموعة كبيرة من الوسائد الهوائية وأنظمة التحذير من التصادم الأمامي والخلفي، إلى جانب تقنيات حديثة لتعزيز مستويات الأمان داخل السيارة.

ما مميزات مقصورة كاديلاك ليريك؟

تقدم ليريك تجربة فاخرة داخل المقصورة بفضل الشاشة البانورامية العملاقة المنحنية قياس 33 بوصة، والتي تمتد بعرض التابلوه وتوفر جودة عرض مرتفعة للغاية، إلى جانب نظام معلومات وترفيه متطور يدعم أحدث التطبيقات والخدمات الذكية.

كما حصلت السيارة على نظام صوتي فاخر AKG، ومقاعد كهربائية بذاكرة مع التدفئة والتبريد، وسقف بانوراما، وإضاءة داخلية محيطية، وشاحن لاسلكي للهاتف، وتكييف أوتوماتيك متعدد المناطق، بالإضافة إلى خامات داخلية فاخرة تجمع بين الجلد والتطعيمات المعدنية والخشبية.

ما مدة ضمان كاديلاك ليريك في مصر ؟

تقدم كاديلاك ليريك الجديدة في السوق المصري بضمان يمتد لمدة 6 سنوات أو 250 ألف كيلومتر أيهما أقرب، إلى جانب صيانة مجانية لمدة 4 سنوات، بينما حصلت البطارية على ضمان منفصل يصل إلى 8 سنوات.

