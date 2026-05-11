متحدث الوزراء: نستهدف الوصول بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار 2030

كتب : حسن مرسي

08:26 م 11/05/2026

المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المصانع التي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي اليوم تضم تخصصات مختلفة لدعم توطين صناعة السيارات.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن جزءًا من استراتيجية توطين الصناعة هو توفير الصناعات المغذية لصناعة السيارات.

وأشار إلى أن هناك مؤشرًا قويًا بوجود مدخلات إنتاج قوية تساهم في توطين الصناعة وتزيد الصادرات، مستهدفين الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030.

ولفت إلى أن "الجولات الحكومية بتتابع الوضع على الأرض وبتزيل أي عقبات، وفيه شركة مصرية نجحت إنها تصدر لحوالي 48 دولة حول العالم".

وأكد أن إحدى المصانع التي تم افتتاحها تعتمد على ري 100% ومدخلات إنتاج محلية بنسبة 95%، مما يلبي احتياجات السوق المحلي.

وشدد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء على أن هناك بعض التحديات التي تواجه المصانع، لكن الجولات الحكومية المستمرة تهدف لمتابعة الواقع وإزالة العقبات.

توطين صناعة السيارات الصادرات المصرية مدخلات إنتاج مصانع مصرية

