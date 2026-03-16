قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي إن سوق السيارات المصري متأثر بشدة من الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، متوقعًا إرتفاع الاسعار خلال الأسابيع المقبلة بعد أشهر من الركود والتراجع.

وأضاف توفيق في تصريحات لبودكاست "صد رد" المذاع عبر منصات مصراوي، أن أبرز الأسباب التي تعصف بأسعار السيارت في السوق المحلي خلال الفترة الحالية زيادة مصاريف الشحن وبوالص التأمين على سفن النقل، وكذا ارتفاع أسعار النقد الأجنبي مقابل الجنيه المصري.

وتشهد الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي حالة من الشلل جراء إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كلي، ما يتسبب في معوقات كبيرة في سلاسل الإمداد من وإلى المنطقة.

وإنعكست حالة الإضطراب التي تضرب الشرق الأوسط في زيادات متتالية بأسعار أكثر من 15 سيارة جديدة في مصر منذ مطلع شهر مارس الجاري بينها سيارات مستوردة بالكامل وأخرى مجمعة محليًا، وتجاوزت قيم الزيادات في بعض الطرز حاجز الــ60 ألف جنيه.

ونصح الخبير الاقتصادي المستهلكين المقبلين على الشراء بسرعة اتخاذ القرار، حيث يتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسب أكبر مع استمرار الحرب في الاشتعال.

كما نصح توفيق المستهلكين بسوق المستعمل بسرعة الشراء سواء لأول مرة، أو من قد باع سيارته ومقبل على شراء سيارة أخرى لأسباب متعلقة أيضًا بارتفاع الأسعار، إذ أن سوق المستعمل يتأثر بشكل مباشر بزيادات سوق الزيرو.

