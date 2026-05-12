إعلان

رابع زيارة إلى الأطباء.. ترامب يخضع لفحوص طبية جديدة في هذا الموعد

كتب : وكالات

08:54 ص 12/05/2026

الرئيس دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفحوصات طبية وفحص للأسنان خلال الشهر الجاري، في رابع زيارة معلنة له إلى أطباء وخبراء طبيين منذ عودته إلى البيت الأبيض، في إطار ما وصفه البيت الأبيض بالفحص السنوي والرعاية الوقائية الدورية.

ذكر البيت الأبيض في بيان مقتضب، أن ترامب الذي سيبلغ الثمانين من عمره الشهر المقبل ويعد أكبر من انتُخب رئيسا للولايات المتحدة سنا، سيجري الفحوصات في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني يوم 26 مايو.

كانت الحالة الصحية للرئيس محل تدقيق واسع، إلى درجة أن ترامب قال إنه ندم على خضوعه لفحوص تصوير للقلب والبطن العام الماضي لأنها أثارت تساؤلات عامة بشأن صحته.

وفي الآونة الأخيرة أشار ترامب، الذي كثيرا ما انتقد الرئيس السابق جو بايدن بسبب مسائل تتعلق بالعمر واللياقة الصحية، إلى أنه يشعر بأنه في حالة جيدة على الرغم من تقدمه في السن.

قال ترامب في فعالية بالمكتب البيضاوي، إنه يشعر كما كان قبل 50 عاما، مضيفًا: "أشعر حرفيا بأنني كما كنت تماما لا أعرف السبب، وليس لأنني أتناول أفضل الأطعمة".

كان قد سخر الأسبوع الماضي من نظامه الرياضي، قائلا: "إنه يمارس التمارين لمدة دقيقة واحدة يوميا كحد أقصى".

ويتمتع الرؤساء الأمريكيون بصلاحيات واسعة بشأن المعلومات الصحية التي يختارون الكشف عنها للرأي العام.

كان طبيب ترامب قد ذكر عقب الفحص السنوي الذي أجراه في أبريل 2025، أن الرئيس يتمتع بلياقة كاملة تؤهله لتولي مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال طبيبه، الكابتن في البحرية شون باربابيلا، إن وزن ترامب انخفض بنحو 20 رطلًا مقارنة بفحص أجري له عام 2020 وأظهر أنه كان قريبًا من مرحلة السمنة، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب ترامب يخضع لفحوصات طبية الرئيس الأمريكي البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سوسو كل ما افتكرها بعيط".. كيف تحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن حب العمر؟
زووم

"سوسو كل ما افتكرها بعيط".. كيف تحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن حب العمر؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

خاص| تفاصيل مكالمة نبيلة عبيد وزوجة هاني شاكر قبل وفاته بأيام
زووم

خاص| تفاصيل مكالمة نبيلة عبيد وزوجة هاني شاكر قبل وفاته بأيام
أزمة معتمد جمال.. حلول الزمالك لتعويض غياب بنتايك في نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

أزمة معتمد جمال.. حلول الزمالك لتعويض غياب بنتايك في نهائي الكونفدرالية
طائر يحلق فوق ترامب.. ويؤكد: ظننتُ أنها طائرة بدون طيار يصنعونها بأحجام
شئون عربية و دولية

طائر يحلق فوق ترامب.. ويؤكد: ظننتُ أنها طائرة بدون طيار يصنعونها بأحجام

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
"المكالمة الأخيرة والفدية".. القصة الكاملة لاختطاف ناقلة نفط على متنها 8 مصريين
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة