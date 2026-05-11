يتوفر في سوق السيارات المصري عدد من المركبات الكهربائية متناهية الصغر المخصصة للاستخدامات داخل التجمعات السكنية والمدن الصغيرة، وفي مقدمة تلك المركبات فيات Topolino وستروين Ami.

في التقرير الآتي نستعرض مواصفات وأسعار Topolino وAmi في مصر :

ستروين Ami

تتوفر السيارة سيتروين Ami بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط -ما يعادل 8 حصان- مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س، فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات. وتزن السيارة 470 كجم (بما في ذلك البطارية)، وتأتي بإطارات قياس 155/65 R14.

وتتميز ستروين Ami باجي بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، ما يعزز من مستوى الأمان والرؤية أثناء القيادة، في حين يعكس تصميمها الجريء والمميز شخصية شبابية مفعمة بالحيوية وروح المغامرة.

فيات Topolino

فيات Topolino ثنائية المقاعد الجديدة من الخيارات المتاحة للباحثين عن مركبات كهربائية صغيرة، وتعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات/8 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة Topolino الجديدة، التي تعني باللغة الإيطالية "الفأرة الصغيرة"، ببطارية سعة 5.4 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 75 كلم، ويتم شحنها في غضون 4 ساعات بمصدر كهرباء منزلية.

وتتوفر السيارة الكهربائية Topolino متناهية الصغر الجديدة المخصصة للعمل في المدن بنسخة Dolce Vita، والتي تتألق بسقف قماشي قابل للطي مع أحبال بدلا من الأبواب.

أسعار Topolino وAmi

تقدم السيارة ستروين Ami بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 585,000 جنيه.

في المقابل تتوفر فيات Topolino الكهربائية الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

بي واي دي Shark 6 تصل مصر رسميًا.. بيك أب هجينة تتخطى 3 ملايين جنيه

خلال أيام.. هافال الصينية تطلق سيارتين جديدتين إحداهما صناعة مصرية

كاديلاك تدخل مصر رسميًا بأسطول كهربائي فاخر وأسعار تتجاوز 12 مليون جنيه