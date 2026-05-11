إعلان

للقيادة داخل المدن.. تعرف على أسعار سيارات كهربائية متناهية الصغر بمصر

كتب : رأفت العربي

04:00 م 11/05/2026 تعديل في 04:02 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ستروين Ami
  • عرض 12 صورة
    ستروين Ami
  • عرض 12 صورة
    ستروين Ami
  • عرض 12 صورة
    ستروين Ami
  • عرض 12 صورة
    فيات Topolino
  • عرض 12 صورة
    فيات Topolino
  • عرض 12 صورة
    فيات Topolino
  • عرض 12 صورة
    فيات Topolino
  • عرض 12 صورة
    فيات Topolino
  • عرض 12 صورة
    فيات Topolino
  • عرض 12 صورة
    فيات Topolino

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتوفر في سوق السيارات المصري عدد من المركبات الكهربائية متناهية الصغر المخصصة للاستخدامات داخل التجمعات السكنية والمدن الصغيرة، وفي مقدمة تلك المركبات فيات Topolino وستروين Ami.

في التقرير الآتي نستعرض مواصفات وأسعار Topolino وAmi في مصر:

ستروين Ami

تتوفر السيارة سيتروين Ami بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط -ما يعادل 8 حصان- مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س، فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات. وتزن السيارة 470 كجم (بما في ذلك البطارية)، وتأتي بإطارات قياس 155/65 R14.

وتتميز ستروين Ami باجي بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، ما يعزز من مستوى الأمان والرؤية أثناء القيادة، في حين يعكس تصميمها الجريء والمميز شخصية شبابية مفعمة بالحيوية وروح المغامرة.

فيات Topolino

فيات Topolino ثنائية المقاعد الجديدة من الخيارات المتاحة للباحثين عن مركبات كهربائية صغيرة، وتعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات/8 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة Topolino الجديدة، التي تعني باللغة الإيطالية "الفأرة الصغيرة"، ببطارية سعة 5.4 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 75 كلم، ويتم شحنها في غضون 4 ساعات بمصدر كهرباء منزلية.

وتتوفر السيارة الكهربائية Topolino متناهية الصغر الجديدة المخصصة للعمل في المدن بنسخة Dolce Vita، والتي تتألق بسقف قماشي قابل للطي مع أحبال بدلا من الأبواب.

أسعار Topolino وAmi

تقدم السيارة ستروين Ami بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 585,000 جنيه.

في المقابل تتوفر فيات Topolino الكهربائية الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

بي واي دي Shark 6 تصل مصر رسميًا.. بيك أب هجينة تتخطى 3 ملايين جنيه

خلال أيام.. هافال الصينية تطلق سيارتين جديدتين إحداهما صناعة مصرية

كاديلاك تدخل مصر رسميًا بأسطول كهربائي فاخر وأسعار تتجاوز 12 مليون جنيه

ستروين Ami فيات Topolino سيارات كهربائية أسعار السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فترة صعبة وتحديات.. 4 أبراج عليها الحذر الأيام القادمة
علاقات

فترة صعبة وتحديات.. 4 أبراج عليها الحذر الأيام القادمة
رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي - (القصة الكاملة)
أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي - (القصة الكاملة)
"آيفون في علب جبنة وسمن".. سطو مسلح على مصنع القطامية يكشف المستور
حوادث وقضايا

"آيفون في علب جبنة وسمن".. سطو مسلح على مصنع القطامية يكشف المستور
سر لا يصدق في عالم الزواحف.. لماذا تدور الثعابين في شكل حلقات؟
علاقات

سر لا يصدق في عالم الزواحف.. لماذا تدور الثعابين في شكل حلقات؟

"قولت لبنتها شمميها بصلة".. انهيار شقيقة قتيلة المنوفية: "جوزها قتلها وغطّاها
أخبار المحافظات

"قولت لبنتها شمميها بصلة".. انهيار شقيقة قتيلة المنوفية: "جوزها قتلها وغطّاها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي .. القصة الكاملة
أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
بعد ظهوره في إسرائيل.. هل ينتشر فيروس هانتا في الشرق الأوسط؟
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟