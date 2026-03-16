مارانيللو - (د ب أ):

أعلنت شركة فيراري عن إطلاق إصدار مكشوف من أيقونتها Amalfi، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها Amalfi Spider المكشوفة، التي يبلغ طولها 4,66 متر، تأتي مزودة بسقف قماشي يتم فتحه في زمن قدره 13,5 ثانية، كما يمكن غلقه أثناء القيادة حتى سرعة 60 كلم/س.

وتَعد فيراري بعزل صوتي وحراري يضاهي عزل السيارات ذات السقف الصلب القابل للطي.

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 255 لتر عندما يكون السقف مغلقًا و172 لتر عندما يكون السقف مفتوحًا.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Amalfi Spider المكشوفة على سواعد محرك تربو مزدوج ثماني الأسطوانات سعة 3,9 لتر، والذي يولد قوة تبلغ 471 كيلووات/640 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 760 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة، تنطلق السيارة Amalfi Spider المكشوفة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3,3 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 320 كلم/س.

ولتحسين خصائص الإيروديناميكية، تم تزويد Amalfi Spider المكشوفة باسبويلر خلفي نشط ثلاثي الأوضاع.

