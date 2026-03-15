أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال في مصر، سيارتها هافال H7 HEV الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.

قدمت هافال H7 HEV الجديدة في السوق المصري بعد ارتفاع أسعارها بفئة واحدة سعرها مليون و710 آلاف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هافال H7 HEV الجديدة في مصر:

تأتي HAVAL H7 HEV الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بتصميم خارجي صندوقي يعكس مزيجًا مثاليًا بين القوة ولغة العصر، مع شبكة أمامية ضخمة مطلية بالكروم، ومصابيح LED أمامية وخلفية بتصميم ديناميكي حديث، وخطوط جانبية حاده تمنحها مظهرًا عصريا وفخمًا في آن واحد.

أبعاد هافال H7 HEV

تأتي H7 HEV بأبعاد متوازنة تعكس حضورها القوي على الطريق، بطول 4705 مم وعرض 1908 مم وارتفاع 1780 مم مع قاعدة عجلات بطول 2810 مم، لتمنح الركاب مساحة رحبة ومقصورة مريحة تتسع لكل أفراد العائلة، مع سعة تخزينية لصندوق الأمتعة تتراوح بين 483 إلى 1362 لترًا.

أداء محرك هافال H7 HEV

تعتمد H7 HEV على منظومة هجينة متطورة تضم: محرك بنزين توربيني سعة 1.5 لتر، ومحرك كهربائي يعمل بتناغم مع محرك البنزين لتقديم قوة إجمالية تصل إلى 240 حصانًا وعزم دوران يبلغ 530 نيوتن.متر، وناقل حركة أوتوماتيكي كهربائي (DHT)، وتأتي بثلاثة أوضاع للقيادة: الاقتصادي – الرياضي – الكهربائي النقي (EV).

من الداخل، تجمع السيارة بين الفخامة وروح المغامرة في تصميم داخلي مبتكر يعكس طابعًا ديناميكيًا يثير الحماس للانطلاق والاستكشاف، إلى جانب التطور التقني الذي يمنح تجربة قيادة متكاملة.

التجهيزات الداخلية لـ"هافال H7 HEV"

تضم المقصورة شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة وسطية تعمل باللمس قياس 14.6 بوصة تدعم أنظمةWireless Apple CarPlay and Android Auto Apple CarPlay ، مع نظام صوتي محيطي فائق الجودة من 8 سماعات يمنح تجربة استماع غامرة. كما زودت السيارة بمكيف هواء مزدوج المناطق مع تحكم مستقل للمقاعد الخلفية، ومقاعد جلدية فاخرة قابلة للتعديل كهربائيًا مزودة بخاصيتي التبريد والتدفئة في المقاعد الأمامية، بالإضافة إلى إضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان تضفي أجواءً راقية وحيوية أثناء القيادة الليلية.

أنظمة مساعدة السائق في هافال H7 HEV

تأتي Haval H7 HEV بمجموعة شاملة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، والتي تشكل إحدى نقاط التميز الفريدة (USP) للسيارة، وتشمل تلك الأنظمة: نظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (AEB)، ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي (FCW)، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA)، ونظام التحذير عند مغادرة المسار (LDW)، ونظام مراقبة النقطة العمياء (BSD)، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية (RCTA)، ونظام التنبيه من المركبات العابرة أثناء الرجوع للخلف (RCTW)، ونظام مثبت السرعة الذكي (SCC)، ونظام التعرف على إشارات المرور (TSR)، وكاميرات محيطية بزاوية 540 درجة تمنح رؤية شاملة للمحيط، ونظام المساعدة على الركن الذاتي (Auto Park).

وسائل الأمان في هافال H7 HEV

وكذلك تتضمن وسائل أمان مثل: 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، وتتكامل هذه الأنظمة لتوفر أعلى مستويات الأمان والثقة في كل رحلة، سواء داخل المدينة أو على الطرق السريعة.

الضمان على هافال H7 HEV

يقدم الوكيل المحلي للعلامة بمصر Haval H7 HEV بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم وضمان على مكونات النظام الهجين والمكون من البطارية والموتور وناقل الحركة 8 سنوات أو مليون كم وكذلك 8 سنوات خدمة الإنقاذ السريع على الطرق بالمجان.

