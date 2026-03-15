أعلنت جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في مصر، عن ثبات أسعار سيارة i30 موديل 2026 خلال شهر مارس الجاري، سواء نسخة الهاتشباك أو الفاستباك.

وأوضحت الشركة، أيضًا أنه تم إضافة فئة جديدة لكل من النسختين لأول مرة بالسوق المصري.

تبدأ أسعار الفئة الأولى Blaze هاتشباك من i30 من 1.050.000 جنيه، والفئة Redline سعرها 1.250.000 جنيه، أما الفئة الجديدة سعرها مليون 350 ألف جنيه.

قيما تبدأ الفئة Blaze من هيونداي i30 فاستباك من 1.100.000 جنيه، والفئة Redline سعرها 1.300.000 جنيه، أما الفئة الجديدة سعرها مليون 400 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هيونداي i30 الجديدة بالسوق المصري:

المحرك

تعتمد هيونداي i30 الجديدة على محرك بسعة 1.5 لتر تربو MHEV بقوة إجمالية 140 حصان و253 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة DCT من 7 سرعات.

وتستطيع سيارة هيونداي الجديدة أن تقطع حتى 875 كيلومترًا استنادًا إلى طاقة المحركين البنزين بسعة خزان 50 لتر وطاقة المحرك الكهربائي.

الأبعاد

يبلغ طول النسخة هاتشباك من هيونداي i30 الكلي 4.340 ملم والعرض 1.795 ملم، والارتفاع 1.455 ملم، والخلوص الأرضي 140 ملم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.650 ملم.

وعن النسخة FB من هيونداي i30 فيبلغ طولها الكلي 4.455 ملم، وعرضها 1.795 ملم وارتفاعها 1.425 ملم، وقاعدة العجلات بطول 2.650 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 135 ملم.

وتقف هيونداي i30 الجديدة على إطارات رياضية بقياسات 16 بوصة أو 17 بوصة بحسب النسخة.

وسائل الأمان

تقدم سيارة هيونداي الجديدة بمجموعة من وسائل الأمان في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وستائر هوائية أمامية وجانبية ووسائد لركبة السائق بالفئات الأعلى، بالإضافة إلى نظام الاتزان الإلكتروني وفرامل مانعة للانغلاق وخاصية إيقاف السيارة بعد التصادم.