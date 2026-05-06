إيران تنفي وقوع أضرار جراء اعتراض طائرات مسيرة جنوب طهران
كتب : وكالات
07:45 ص 06/05/2026
قالت شبكة أخبار الطلاب نقلا عن السلطات المحلية في منطقة هرمزجان، إن دويا قويا سُمع في جزيرة قشم جنوب إيران نجم عن اعتراض الدفاعات الجوية طائرات مسيرة صغيرة وطائرات استطلاع.
وأكدت السلطات المحلية في منطقة هرمزجان، عدم وقوع أي اصطدام أو أضرار أو انفجار.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية عدة عمليات اعتراض لطائرات مسيرة من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية، لا سيما فوق طهران، على الرغم من وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وفقا لرويترز.