قالت شبكة أخبار الطلاب نقلا ‌عن السلطات المحلية في منطقة هرمزجان، إن دويا قويا سُمع في جزيرة ⁠قشم جنوب إيران نجم عن اعتراض الدفاعات الجوية طائرات مسيرة صغيرة وطائرات استطلاع.

وأكدت السلطات المحلية في منطقة هرمزجان، عدم وقوع أي اصطدام أو ‌أضرار ⁠أو انفجار.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية عدة عمليات اعتراض لطائرات ⁠مسيرة من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية، لا سيما ⁠فوق طهران، على الرغم من ⁠وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وفقا لرويترز.