إعلان

أرخص سيارة زيرو متناهية الصغر في مصر.. تعرف عليها

كتب - محمد جمال:

02:06 م 13/03/2026
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ستروين Ami
  • عرض 9 صورة
    ستروين Ami
  • عرض 9 صورة
    ستروين Ami
  • عرض 9 صورة
    ستروين Ami
  • عرض 9 صورة
    ستروين Ami
  • عرض 9 صورة
    ستروين Ami
  • عرض 9 صورة
    ستروين Ami
  • عرض 9 صورة
    ستروين Ami

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


تقدم مجموعة قصراوي بالتعاون مع مجموعة ستلانتس العالمية، السيارة ستروين إيمي Ami الكهربائية كأرخص سيارة متناهية الصغر بالسوق المحلي خلال مارس 2026 الجاري.


وتعد السيارة الجديدة من فئة المركبات الكهربائية الصغيرة جدًا، وتتميز بتصميمها المفتوح، وأبوابها القابلة للإزالة، وسقفها القابل للفتح، ما يجعلها مثالية للتنقل في الأجواء المشمسة والمناخات الهادئة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها:

منظومة القوة والحركة

وتتوفر السيارة بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط -ما يعادل 8 حصان- مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س، فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات. وتزن السيارة 470 كجم (بما في ذلك البطارية)، وتأتي بإطارات قياس 155/65 R14.

وتتميز ستروين إيمي باجي بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، ما يعزز من مستوى الأمان والرؤية أثناء القيادة، في حين يعكس تصميمها الجريء والمميز شخصية شبابية مفعمة بالحيوية وروح المغامرة.

أسعار ستروين إيمي

تقدم السيارة ستروين إيمي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 585,000 جنيه.

ستروين Ami السيارات الجديدة عالم السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب في مأزق إيران.. 7 أسباب تحذر من تحول "الغضب الملحمي" إلى فشل تاريخي
شئون عربية و دولية

ترامب في مأزق إيران.. 7 أسباب تحذر من تحول "الغضب الملحمي" إلى فشل تاريخي
"لاريجاني" يرد على وزير الدفاع الأمريكي: قادتنا بين الناس وقادتكم على جزيرة
شئون عربية و دولية

"لاريجاني" يرد على وزير الدفاع الأمريكي: قادتنا بين الناس وقادتكم على جزيرة
كيف تحوّل كوب الشاي إلى قنبلة صحة؟.. طبيب يكشف
سفرة رمضان

كيف تحوّل كوب الشاي إلى قنبلة صحة؟.. طبيب يكشف

مصر والبنك الدولي يستعرضان مقترح “ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” لجذب
أخبار مصر

مصر والبنك الدولي يستعرضان مقترح “ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” لجذب
عمرو الدردير يكشف لـ رامز جلال الفريق الذي سيحصد بطولة الدوري
دراما و تليفزيون

عمرو الدردير يكشف لـ رامز جلال الفريق الذي سيحصد بطولة الدوري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم