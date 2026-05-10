إعلان

25 صورة لأبطال وفريق فيلم أسد في مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل العمل

كتب : منى الموجي

08:14 م 10/05/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أحمد داش
  • عرض 25 صورة
    الفنانة إسلام مبارك
  • عرض 25 صورة
    المخرج محمد دياب
  • عرض 25 صورة
    خالد دياب
  • عرض 25 صورة
    ريم العدل
  • عرض 25 صورة
    شيرين دياب
  • عرض 25 صورة
    الفنان محمد رمضان
  • عرض 25 صورة
    علي قاسم
  • عرض 25 صورة
    عمرو القاضي
  • عرض 25 صورة
    محمد دياب
  • عرض 25 صورة
    محمد دياب
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 25 صورة
    في مؤتمر فيلم أسد
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 25 صورة
    مخرج فيلم أسد محمد دياب
  • عرض 25 صورة
    مصممة الأزياء ريم العدل
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر فيلم أسد
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان وفيلم أسد
  • عرض 25 صورة
    مؤتمر لـ فيلم أسد
  • عرض 25 صورة
    محمد رمضان بطل فيلم أسد
  • عرض 25 صورة
    موسى أبو طالب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- أحمد مسعد:

نظم صناع وأبطال فيلم أسد قبل أيام من طرحه للجمهور في دور العرض السينمائي بمناسبة موسم عيد الأضحى، مؤتمرا صحفيا للحديث عن تفاصيله، مساء اليوم الأحد 10 مايو.

بدأ المؤتمر بترحيب من المخرج محمد دياب بالحضور وبصناع العمل موجها التحية لكل فرد بذل مجهودا في العمل حتى يخرج بصورة مشرفة، كما تحدث نجم الفيلم محمد رمضان مشددا على أهمية العمل بالنسبة له.

محمد رمضان يتحدث عن فيلم أسد

وعبر رمضان عن سعادته بالمشاركة في فيلم أسد للمخرج محمد دياب، مشيرا إلى أنه يعتبره طريقا جديدا في مشواره السينمائي، متابعا "فيلم أسد بالنسبة لي بداية صنع مكتبة مختلفة عن كل ما قدمته من قبل".

وأضاف رمضان "سعيد بوجودكم معنا اليوم، لأنني مؤمن أن الصحافة والنقد هما الضمير الفني للممثل، طول عمري متصالح مع ضميري وعمري ما خاصمته وأي شخص لم يحترم النقد هو اليوم في ذاكرة النسيان".

تعرف على حضور مؤتمر فيلم أسد

شهد المؤتمر حضور معظم صناع وأبطال الفيلم، في مقدمتهم صاحب الفكرة ومخرج العمل محمد دياب، الكاتبة شيرين دياب الكاتب خالد دياب، النجوم: محمد رمضان، رزان جمال، إسلام مبارك، أحمد داش، مصممة الملابس ريم العدل، عمرو القاضي، مصطفى شحاتة، وعلي قاسم.

اقرأ أيضا

وصلة هزار.. داليا مبارك: طلعوا رامي صبري برة.. ويعلق: أنا ملك الإحساس

أول رد فعل من ابنة شيرين عبدالوهاب على عودة والدتها وأغنيتها الجديدة

شمس الكويتية عن شيرين عبدالوهاب: "محتاجة معجزة عشان ترجع لطبيعتها"

محمد رمضان فيلم أسد محمد دياب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أم تمنع طفلها من الأنسولين.. وطبيب يحذر
نصائح طبية

أم تمنع طفلها من الأنسولين.. وطبيب يحذر
بسبب حرب إيران.. سيناتور أمريكي: سنحتاج لسنوات لإعادة بناء مخزوننا من
شئون عربية و دولية

بسبب حرب إيران.. سيناتور أمريكي: سنحتاج لسنوات لإعادة بناء مخزوننا من
"فيتامينات الموت".. كيف أنهى سائق توك توك حياة زوجته وطفليه في دمياط؟
حوادث وقضايا

"فيتامينات الموت".. كيف أنهى سائق توك توك حياة زوجته وطفليه في دمياط؟
الأمن يمنح الزمالك السعة الأكبر استعداداً لإياب نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

الأمن يمنح الزمالك السعة الأكبر استعداداً لإياب نهائي الكونفدرالية
"الناس فاكرة هدوئك ضعف".. أفشة يوجه رسالة مثيرة للجدل
رياضة محلية

"الناس فاكرة هدوئك ضعف".. أفشة يوجه رسالة مثيرة للجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. بيراميدز 0 - 0 زد.. نهائي كأس مصر
ترامب: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف منذ 1978
القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ الحصار على إيران