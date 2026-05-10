تصوير- أحمد مسعد:

نظم صناع وأبطال فيلم أسد قبل أيام من طرحه للجمهور في دور العرض السينمائي بمناسبة موسم عيد الأضحى، مؤتمرا صحفيا للحديث عن تفاصيله، مساء اليوم الأحد 10 مايو.

بدأ المؤتمر بترحيب من المخرج محمد دياب بالحضور وبصناع العمل موجها التحية لكل فرد بذل مجهودا في العمل حتى يخرج بصورة مشرفة، كما تحدث نجم الفيلم محمد رمضان مشددا على أهمية العمل بالنسبة له.

محمد رمضان يتحدث عن فيلم أسد

وعبر رمضان عن سعادته بالمشاركة في فيلم أسد للمخرج محمد دياب، مشيرا إلى أنه يعتبره طريقا جديدا في مشواره السينمائي، متابعا "فيلم أسد بالنسبة لي بداية صنع مكتبة مختلفة عن كل ما قدمته من قبل".

وأضاف رمضان "سعيد بوجودكم معنا اليوم، لأنني مؤمن أن الصحافة والنقد هما الضمير الفني للممثل، طول عمري متصالح مع ضميري وعمري ما خاصمته وأي شخص لم يحترم النقد هو اليوم في ذاكرة النسيان".

تعرف على حضور مؤتمر فيلم أسد

شهد المؤتمر حضور معظم صناع وأبطال الفيلم، في مقدمتهم صاحب الفكرة ومخرج العمل محمد دياب، الكاتبة شيرين دياب الكاتب خالد دياب، النجوم: محمد رمضان، رزان جمال، إسلام مبارك، أحمد داش، مصممة الملابس ريم العدل، عمرو القاضي، مصطفى شحاتة، وعلي قاسم.

