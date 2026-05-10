كأس مصر

بيراميدز

وست هام يونايتد

أرسنال

برشلونة

ريال مدريد

الأمن يمنح الزمالك السعة الأكبر استعداداً لإياب نهائي الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

07:43 م 10/05/2026

حسم الاجتماع الأمني الخاص بمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، الترتيبات التنظيمية المتعلقة باللقاء المرتقب.

تفاصيل الترتيبات الأمنية خاصة قبل نهائي الزمالك واتحاد العاصمة

ووافقت الجهات الأمنية حضور 46 ألفاً و200 مشجع خلال المباراة، بواقع 44 ألفاً و200 مشجع لنادي الزمالك مقابل ألفي مشجع للفريق الجزائري.

كما ناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمواجهة والتي تضمنت تحديد موعد فتح بوابات استاد القاهرة، إلى جانب تخصيص مداخل جماهير الزمالك وأنصار اتحاد العاصمة لتسهيل عملية الدخول والتنظيم الجماهيري.

وشهد الاجتماع حضور اللواء سامي السبكي مدير أمن نادي الزمالك ممثلاً عن القلعة البيضاء.

وكان الزمالك خسر مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بالجزائر مساء أمس السبت.

موعد إياب نهائي كأس الكونفيدرالية

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب في تمام الساعة التاسعة مساءً السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

