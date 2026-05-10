ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأحد، 11 طنًا من الأقماح المحلية قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وأتى ذلك خلال حملة تموينية مكبرة شنتها المديرية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية.

وأوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أن الحملة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بالأقماح المحلية بإجمالي 11 طنًا، قبل التصرف فيها بطرق غير مشروعة، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتسليمها للجهات المختصة.

كما شملت الحملة المرور على الصوامع لمتابعة عمليات توريد القمح والتأكد من الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة.

مخالفات داخل أحد المخابز البلدية

وفي سياق متصل، رصدت الرقابة التموينية مخالفات بأحد المخابز البلدية، حيث تم تحرير محضر لتصرف المخبز في 82 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم، بالمخالفة للقانون.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن بمتوسط 12 جرامًا للرغيف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية

وأكد المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن هذه الحملات تستهدف إحكام الرقابة على المخابز وتداول الأقماح المحلية، ومنع أي محاولات للتلاعب بالسلع الأساسية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ودعم منظومة الخبز المدعم.