بعد عرض الصيانة المجانية| تعرف على أسعار جميع سيارات أوبل 2026 بمصر

قبل أيام، أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "أوبل" Opel التجارية في مصر، عن عرض خاص على جميع سيارات العلامة الألمانية المباعة في الفترة من أول فبراير الجاري وحتى نهاية شهر رمضان المقبل.

ويشمل العرض المقدم من الوكيل المحلي، صيانة مجانية على جميع موديلات 2026 من أوبل المباعة خلال الفترة المذكورة، وذلك لمدة ثلاث سنوات أو 60 ألف كيلومتر أيهما أقرب وفق أعلى معايير الجودة والأمان، وطبقًا للشروط والأحكام.

وأوضح الوكيل أن هذا العرض استراتيجية منصور للسيارات في تعزيز رضا العملاء وبناء قاعدة عملاء قوية ومستدامة في مصر، مع التأكيد على التزام الشركة المستمر بالابتكار وتقديم تجربة امتلاك متكاملة.

في التقرير الآتي استعراض لمواصفات وأسعار سيارات أوبل موديل 2026 التي يسري عليها عرض الصيانة المجانية:

أوبل جراند لاند

تقدم أوبل جراند لاند الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2026 في السوق المصري بأسعار تبدأ من 1.850.000 جنيه للفئة القياسية، و1.950.000جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة بـ2.100.000 جنيه.

تعتمد جراند لاند على سواعد محرك تربو 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 163 حصان، عزم أقصى 240 نيوتن متر، يرتبط محركها بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، تبلغ سرعة السيارة القصوى 201 كم /س، وتنطلق من الثبات لـ 100 كم/س خلال 8.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين 6 لترات لكل 100 كم.

تأتي أوبل جراند لاند بمنظومة أمان كبيرة أبرزها 6 سائد هوائية، مع نظام مساعدة السائق على الانتباه، ونظام مكابح الطوارئ، بالإضافة إلى كاميرا خلفية تسهل عملية الركن.

كما تحتوي السيارة على نظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام مكابح مانعة للانغلاق، ونظام توزيع المكابح على العجلات، ما يعزز مستوى الأمان في جميع الفئات.

وفي فئة توب لاين + تم إضافة نظام كاميرا 360 درجة الذي يوفر رؤية محيطية شاملة، مما يسهل المناورة في الأماكن الضيقة. بينما تميزت أيضا بأنظمة أمان إضافية مثل تنبيه الخروج من المسار، وتنبيه النقاط العمياء.

أوبل كورسا

تقدم أوبل كورسا موديل 2026 الجديدة في مصر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.150.000 جنيه.

تقدم سيارة أوبل الهاتشباك كورسا، بمحرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

تقدم كورسا بباقة من وسائل الأمان تشمل 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، خاصية التوازن على الطرق الصاعدة HAC، تحذير الخروج من المسار.

كما تتوفر السيارة بنظام تخفيف حدة التصادم الأمامي، معزز بكاميرا خلفية بانوراميه، خاصية تنبيه ضغط الهواء بالإطارات، نظام التعرف على إشارات المرور، نظام التعرف على السرعة المحددة، نظام الفرامل الذكي، حساس اضاءة، حساس مطر.

أوبل موكا

تتوفر أوبل موكا موديل 2026 الجديدة في مصر بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي 1.390.000 جنيه.

تعتمد موكا على محرك تربو سعة 1.2 لتر مكون من 3 أسطوانات بقوة 130 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر عند 1750 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ويبلغ معدل استهلاك الوقود 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

تأتي موكا بعدد كبير من أنظمة الأمان المتطورة وفي مقدمتها 8 وسائد هوائية، ونظام مانع انغلاق الفرامل ABS، ونظام توزيع جهد الفرامل الإلكتروني EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التنبيه عند الخروج عن المسار، كما تمتلك السيارة نظام عرض السرعات المرورية.

السيارة مزودة أيضًا بنظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي الذي يساعد في الحفاظ على السرعة المثلى، ونظام مساعدة السائق على الانتباه أثناء القيادة، ونظام تنبيه التصادم الأمامي، وكاميرا خلفية بزاوية 180 درجة، وحساسات ركن أمامية وخلفية.