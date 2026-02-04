بعد عرض الصيانة المجانية| تعرف على أسعار جميع سيارات أوبل 2026 بمصر

"صناعة تركية".. معلومات عن السيارة التي أهداها أردوغان إلى الرئيس السيسي

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، عن طرح السيارة إم جي Cyberster الكهربائية الرياضية لأول مرة في السوق المصري.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، ستقدم السيارة الجديدة موديل 2026 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليونين و750 ألف جنيه.

ويعد إطلاق سيارة إم جي الجديدة بمثابة محاولة من الوكيل لتوسيع قاعدة الاختيارات الكهربائية في سوق السيارات، وبخاصة الفئة العالية من المستهلكين المحليين.

تعتمد إم جي Cyberster على محرك كهربائي أحادي بقوة 77 كيلوات سعاة ويستخرج قوة 340 حصان ميكانيكي، ويصل مدى السير إلى 600 كيلومتر بالشحنة الواحدة؛ ويمكن شحنها بنظام DC السريع من 10 إلى 80% في خلال 38 دقيقة.

تأتي Cyberster من إم جي بطول كلي 4.535 ملم، وعرض إجمالي 1.913 ملم، وارتفاع 1.329 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.690 ملم. وتقف على عجلات رياضية قياس 19 بوصة.

وتمتلك السيارة MG Cyberster مقصورة متطورة رقمية بالكامل تضم شاشات للعدادات ونظام المعلومات والترفيه، إلى جانب مقاعد أمامية كهربائية مزودة بخاصية التدفئة، ونظام تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، فضلًا عن تجهيزات تعزز الراحة وتجربة القيادة الرياضية.

وعلى مستوى الأمان، زودت MG Cyberster بحزمة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، تشمل نظام تثبيت السرعة التكيفي، والتحذير من التصادم الأمامي مع الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، المساعدة على البقاء في الحارة المرورية، ومراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية.

كما تعتمد السيارة على منظومة أمان قياسية تضم وسائد هوائية أمامية، وأنظمة ABS وEBD، والتحكم الإلكتروني في الثبات، ومراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى كاميرا محيطية لدعم الرؤية أثناء الركن والمناورة.