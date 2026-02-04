إعلان

رسميًا.. طرح إم جي Cyberster الرياضية الكهربائية في مصر (أسعار ومواصفات)

كتب - محمد جمال:

01:07 م 04/02/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إم جي Cyberster الكهربائية الجديدة
  • عرض 15 صورة
    إم جي Cyberster الكهربائية الجديدة
  • عرض 15 صورة
    إم جي Cyberster الكهربائية الجديدة
  • عرض 15 صورة
    إم جي Cyberster الكهربائية الجديدة
  • عرض 15 صورة
    إم جي Cyberster الكهربائية الجديدة
  • عرض 15 صورة
    إم جي Cyberster الكهربائية الجديدة
  • عرض 15 صورة
    إم جي Cyberster الكهربائية الجديدة
  • عرض 15 صورة
    إم جي Cyberster الكهربائية الجديدة
  • عرض 15 صورة
    إم جي Cyberster الكهربائية الجديدة
  • عرض 15 صورة
    إم جي Cyberster الكهربائية الجديدة
  • عرض 15 صورة
    إم جي Cyberster الكهربائية الجديدة
  • عرض 15 صورة
    إم جي Cyberster الكهربائية الجديدة
  • عرض 15 صورة
    إم جي Cyberster الكهربائية الجديدة
  • عرض 15 صورة
    إم جي Cyberster الكهربائية الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، عن طرح السيارة إم جي Cyberster الكهربائية الرياضية لأول مرة في السوق المصري.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، ستقدم السيارة الجديدة موديل 2026 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليونين و750 ألف جنيه.

ويعد إطلاق سيارة إم جي الجديدة بمثابة محاولة من الوكيل لتوسيع قاعدة الاختيارات الكهربائية في سوق السيارات، وبخاصة الفئة العالية من المستهلكين المحليين.

تعتمد إم جي Cyberster على محرك كهربائي أحادي بقوة 77 كيلوات سعاة ويستخرج قوة 340 حصان ميكانيكي، ويصل مدى السير إلى 600 كيلومتر بالشحنة الواحدة؛ ويمكن شحنها بنظام DC السريع من 10 إلى 80% في خلال 38 دقيقة.

تأتي Cyberster من إم جي بطول كلي 4.535 ملم، وعرض إجمالي 1.913 ملم، وارتفاع 1.329 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2.690 ملم. وتقف على عجلات رياضية قياس 19 بوصة.

وتمتلك السيارة MG Cyberster مقصورة متطورة رقمية بالكامل تضم شاشات للعدادات ونظام المعلومات والترفيه، إلى جانب مقاعد أمامية كهربائية مزودة بخاصية التدفئة، ونظام تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، فضلًا عن تجهيزات تعزز الراحة وتجربة القيادة الرياضية.

وعلى مستوى الأمان، زودت MG Cyberster بحزمة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، تشمل نظام تثبيت السرعة التكيفي، والتحذير من التصادم الأمامي مع الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، المساعدة على البقاء في الحارة المرورية، ومراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية.

كما تعتمد السيارة على منظومة أمان قياسية تضم وسائد هوائية أمامية، وأنظمة ABS وEBD، والتحكم الإلكتروني في الثبات، ومراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى كاميرا محيطية لدعم الرؤية أثناء الركن والمناورة.

أسعار السيارات سيارات إم جي المنصور للسيارات إم جي Cyberster السيارات الكهربائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
شئون عربية و دولية

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني
شئون عربية و دولية

ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني
الطقس غدًا الخميس.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة بأغلب الأنحاء
أخبار مصر

الطقس غدًا الخميس.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة بأغلب الأنحاء
تحرك رسمي لشعبة المحمول لضبط الأسعار وحماية المستهلك من المغالاة
أخبار مصر

تحرك رسمي لشعبة المحمول لضبط الأسعار وحماية المستهلك من المغالاة
"صناعة تركية".. معلومات عن السيارة التي أهداها أردوغان إلى الرئيس السيسي
أخبار السيارات

"صناعة تركية".. معلومات عن السيارة التي أهداها أردوغان إلى الرئيس السيسي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان