أعلن تحالف مجموعة الصافي والنصر للسيارات "SN Automotive" عن المشاركة في معرض مصر الدولي للسيارات (Automorrow 2026)، والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر.

تبرز مشاركة SN Automotive في هذا الحدث العالمي، الذي يمتد على مساحة 10.000 متر مربع، مكانتها كوكيل رائد لأحدث تقنيات النقل في المنطقة، حيث يعد معرض Automorrow المنصة المتكاملة الأهم في شمال إفريقيا، والتي تجمع تحت سقف واحد أكثر من 30 علامة تجارية وأكثر من 100 طراز جديد.

وفي صالتي 1 و2 بالمعرض، تستعرض SN Automotive باقة مبهرة من العلامات التجارية الصينية الرائدة، تشمل Dongfeng وM-Hero وVoyah، في عرض متنوع يغطي احتياجات السوق المصري، حيث تضم التشكيلة المعروضة السيارات الاقتصادية والعائلية وفائقة الرفاهية، ما يمنح الزوار والعملاء خيارات واضحة تناسب مختلف الاستخدامات.

وعبر علامة Dongfeng، تقدم SN Automotive الطرازات الرياضية والشبابية من سيارات Shine، إلى جانب الأناقة والرحابة في سيارات Mage، إضافة إلى السيارة الكهربائية العصرية Box.

كما تعرض SN Automotive سيارات العلامة التجارية M-Hero، المخصصة للطرق الوعرة، والتي تجمع بين الكفاءة والاعتمادية والاستدامة، وتمثل ذروة التكنولوجيا العسكرية في التحمل في تصميم مدني فاخر.

وتحت عنوان الفخامة الكهربائية، تقدم SN Automotive للجمهور سيارات العلامة التجارية Voyah، بتصميمها الأنيق والمتطور، والتي توفر تجربة قيادة ذكية وصديقة للبيئة تعزز مفهوم الاستدامة، في توجه مستقبلي نحو الرفاهية والتقنيات الكهربائية المتقدمة.

ويمثل معرض Automorrow، الذي يستقطب أكثر من 120,000 زائر، فرصة مثالية لمعاينة مزايا سيارات SN Automotive عن قرب، والاطلاع المباشر على مواصفاتها وتجهيزاتها، والتعرف على خيارات التمويل المتاحة عبر شراكات المعرض مع العديد من المؤسسات التمويلية والبنوك، ما يسهل اتخاذ قرار الشراء أثناء المعرض.

علاوة على ذلك، تكشف SN Automotive خلال المعرض عن مفاجآت تمويلية حصرية تقدم لأول مرة، توفر من خلالها حلولا ميسرة وبرامج دفع مرنة، تهدف في المقام الأول إلى مصلحة العميل المصري، وتؤكد حرصها على تقديم أفضل قيمة مقابل سعر في السوق.

قال يحيى عبد الحليم، الرئيس التنفيذي لشركة SN Automotive: "تمثل مشاركتنا في معرض Automorrow نقطة انطلاق مهمة لعرض ما حققناه من شراكات تقنية وتصنيعية، وإتاحة فرصة حقيقية للمستهلك المصري لتجربة طرازات تجمع بين الجودة العالمية والتكيّف مع احتياجات السوق المحلي، ونتطلع إلى استقبال الزوار والتواصل مع شركائنا لتسريع خطوات توطين تكنولوجيا التصنيع وتوسيع شبكة التوزيع".

وأضاف عبد الحليم: "يعد المعرض منصة للتواصل من أجل تعزيز فرص التعاون التجاري وتوسيع شبكة الوكلاء والموزعين، كما يمنح الجمهور الفرصة لمعاينة أكبر عدد من العلامات التجارية وطرازات السيارات، والتعرف على مزاياها والمقارنة بينها، ومشاهدة تجارب القيادة الحية لها، إلى جانب حضور الندوات التفاعلية للتعرف على أحدث تقنياتها عالميا".