"أوتومورو 2026" يشهد إطلاق 3 سيارات جديدة لأول مرة في مصر

"صناعة تركية".. معلومات عن السيارة التي أهداها أردوغان إلى الرئيس السيسي

تنطلق، غدًا الخميس، فعاليات النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026"، والذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ويستمر على مدار أربعة أيام، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة.

ويشارك في المعرض نحو 26 شركة سيارات وعلامة تجارية مختلفة، إلى جانب شركة «شل» الراعي البلاتيني، وشركة "درايف فاينانس - Drive Finance" راعٍ بلاتيني والذراع التمويلي الرسمي للمعرض، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبنك القاهرة.

ووفقًا للجهة المنظمة، يشهد المعرض الكشف عن عدد من المفاجآت والعروض التمويلية المميزة، إلى جانب الظهور الأول في السوق المصري لعدد من السيارات الجديدة التابعة لعلامات تجارية صينية.

في التقرير الآتي تسليط للضوء على السيارات التي سيكشف النقاب عنها في اليوم الافتتاحي للمعرض:

ديبال G318

تستعد شركة جي بي أوتو، الوكيل الرسمي لعلامة ديبال في السوق المصري، للكشف رسميًا عن السيارة ديبال G318 الجديدة كليًا، وذلك داخل جناح العلامة الصينية في معرض أوتومورو.

تعتمد ديبال G318 التي تعمل بتقنية REEV للمدى الممتد على منظومة دفع كهربائية هجينة (EREV) تتكون من محرك بنزين 1.5 لتر تربو بقوة 148 حصان كمولد طاقة فقط، مع محركات كهربائية قوية تصل لـ 424 حصان وبطاريات 18.4/35.1 كيلوواط/ساعة. توفر تسارعًا قويًا، مدى كهربائي فقط يصل لـ 190 كم (CLTC)، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 6.3 ثانية.

بايك X35

تعد بايك X35 من السيارات التي سيتم الكشف عنها رسميًا على هامش فعاليات معرض أوتومورو الدولي للسيارات 2026.

وتستعد مجموعة ألكان أوتو، الوكيل المحلي لعلامة بايك الصينية بالسوق المصري، لتدشين السيارة X35 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر المدمجة بالسوق المصري لأول مرة، في حدث وصف بالخاص جدًا.

تعتمد بايك X35 على محرك بسعة 1.5 لتر، بقوة 116 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات.

شيري أريزو 6 GT

من المقرر أن تكشف جي بي أوتو، الوكيل الرسمي لعلامة شيري التجارية، عن السيارة أريزو 6 GT المجمعة محليًا والجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري خلال فعاليات "أوتومورو" 2026.

شيري أريزو 6 GT تعتمد على محرك 1.5T رباعي الأسطوانات، بقوة 145 حصانًا مع عزم دوران 210 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 6 سرعات (DCT).