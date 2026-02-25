برلين - (د ب أ):

يعد وقود الزيوت النباتية المُعالجة بالهيدروجين (HVO) بمثابة بصيص أمل للكثيرين ممن يعتقدون أنه سيُطيل عمر مركبات الاحتراق الداخلي، التي تعمل بالديزل، بينما يرى آخرون أنه مجرد خدعة بيئية.

ويتم صنع وقود HVO، الذي تُسوّقه شركة (Neste Oil) الفنلندية باعتباره "أعلى أنواع الديزل جودة في العالم"، من دهون وزيوت مُعالجة بالهيدروجين عند درجة حرارة عالية.

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

ويتم الترويج لهذا الوقود، الذي بدأ إنتاجه التجاري في عام 2007، من خلال أنه يمثل بديلا مستداما للديزل؛ حيث يمكنه خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 80%.

ويعد هذا البديل الاصطناعي للديزل صديقا للبيئة تماما؛ حيث إنه يُنتج بشكل أساسي من مواد مُعاد تدويرها.

وعلى الرغم من أن احتراق وقود HVO يُنتج كمية مماثلة من ثاني أكسيد الكربون مقارنةً بالديزل التقليدي عند إنتاجه باستخدام موارد مستدامة، إلا أن بصمته الكربونية أفضل بكثير من الوقود الأحفوري.

انتقادات حادة

ويواجه وقود HVO انتقادات حادة من منظمات بيئية في ألمانيا، مثل الاتحاد الألماني لحماية الطبيعة ومنظمة المساعدة البيئية الألمانية ومنظمة السلام الأخضر؛ حيث وصف الاتحاد الألماني لحماية الطبيعة وقود الديزل الحيوي المُهدرج بأنه "منتج مُزيّف".

ويشير المنتقدون إلى أن المواد الخام المستخدمة فيه ليست في الغالب نفايات غير مُستخدَمة، بل هي في جزء منها موارد قيّمة ومرغوبة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام زيوت نباتية مُنتَجة حديثا مثل زيت النخيل.

ونظرًا لأن هذه المواد الخام متوفرة بكميات محدودة، فإن هذا المنتج يُعدّ، في أحسن الأحوال، حلا محدودا لاستبدال الوقود الأحفوري.

أما الجمعية الألمانية للمساعدة البيئية، فتوجه انتقادا أشدّ؛ إذ تقول إن وقود الديزل الحيوي المُهدرج (HVO) يُستخدم في المقام الأول لإضفاء صورة أكثر صداقة للبيئة على مركبات محركات الاحتراق الداخلي، وذلك لتأخير التخلص التدريجي الضروري من هذه المحركات، والحفاظ على نماذج الأعمال المُضرّة بالمناخ.

ومن عيوب وقود الديزل الحيوي المُهدرج أيضا أنه من المُرجّح أن يكون سعر اللتر الواحد أعلى بمقدار 10 إلى 20 سنتا من سعر وقود الديزل التقليدي، وذلك وفقا لتقديرات نادي السيارات (ADAC) الألماني.

يُشار إلى أن آلاف الشاحنات حول العالم تعمل بالفعل بوقود HVO. وتؤكد شركة فولفو لصناعة السيارات أن وقود HVO لديه القدرة على مساعدة مالكي الشاحنات على تحقيق خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع الحد الأدنى من تعطيل عملياتهم ودون الحاجة إلى استثمارات إضافية.

وإذا تم إنتاج وقود HVO من زيت بذور اللفت على سبيل المثال، فإن فولفو تقول إنه سيحقق خفضا بنسبة 25% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالديزل. أما إذا تم إنتاجه من زيوت ودهون النفايات، فيمكنه خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 90%.

هل يعمل وقود HVO مع جميع السيارات؟

ويُعد وقود HVO مناسبا بشكل عام لمحركات الديزل الحديثة. ومع ذلك، يجب على مصنعي السيارات الموافقة على كل طراز لاستخدام هذا الوقود الجديد.

ولضمان توافق المحرك مع وقود HVO، ينصح نادي السيارات ADAC الألماني مالكي السيارات أيضا بالتحقق من المعلومات الواردة في دليل المالك والملصق الموجود على غطاء خزان الوقود. وفي حال وجود أي شك، ينصح نادي السيارات بالتأكد من ملاءمة كل مركبة على حدة.

وتؤكد وزارة النقل الألمانية أنه يمكن خلط ديزل HVO مع الديزل الأحفوري دون قيود. وهذا يعني أنه بإمكان السائقين التزود بالوقود بمزيج من الديزل التقليدي وHVO.