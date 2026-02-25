سرعة قصوى 312 كم/س.. ماذا أضافت برابوس إلى لامبورجيني Urus؟

قبل الشراء.. مقارنة سعرية بين شانجان CS75 Plus ورينو أوسترال في مصر

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة برابوس عن إجراء تعديلات على السيارة لامبورجيني Urus لحقنها بقوة إضافية من ناحية وزيادة ملامحها جاذبية من ناحية أخرى.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن النسخة المعدلة تعتمد على منظومة دفع هجين Plug-in، مع بقاء المكوّن الكهربائي دون تغيير، في حين حصل المحرك V8 سعة 0ر4 لتر على حزمة الأداء PowerXtra LG40-900 لترتفع القدرة الإجمالية إلى 662 كيلووات/900 حصان، بزيادة قدرها 100 حصان عن النسخة القياسية.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة المعدلة من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 2ر3 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 312 كلم/س.

أخضر نعناعي

وعلى الصعيد الشكلي، تتألق السيارة (900 Mint) المعدلة – كما يتضح من اسمها - باللون الأخضر النعناعي، والذي يغطي الهيكل بالكامل تقريبا، مع بقاء الإطارات بقياس 24 بوصة وبعض مكونات الكربون في مداخل الهواء والواجهة الخلفية دون طلاء.

وتشمل التعديلات الخارجية مشتتا أماميا حاد الحواف، وتوسعات لأقواس العجلات وناشرا خلفيا، كما تم خفض الارتفاع بنحو 20 ملم مقارنة بالطراز القياسي، ما يمنح السيارة حضورا أكثر رياضية.

وفي المقصورة الداخلية، يهيمن جلد (Stone Mint) على معظم الأسطح من المقاعد والأبواب إلى لوحة القيادة والكونسول الأوسط، مع أنماط خياطة وتثقيب متعددة تتبنى السداسيات المميزة لتصميم لامبورجيني.

وتتيح برابوس تخصيص عناصر إضافية مثل مفتاح التشغيل أو حقائب الأمتعة لتتوافق مع اللون العام للمقصورة.