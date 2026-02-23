أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر.. تعرف عليها

طرحت شركة كيان إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري لعلامة سيات التجارية في مصر، عن نسخة الـFacelift الجديدة من سيات أرونا كروس أوفر المدمجة العائلية.

تأتي سيات أرونا موديل 2026 بحسب قائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الإسبانية، بفئة تجهيزات واحدة بسعر رسمي مليون و199 ألف جنيه.

سيات أرونا مزودة بمحرك رباعي السلندرات سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان وعزم 2155نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة DSG ثنائي التعشيق 7 سرعات.

تمتلك الفئة Style Plus الوحيدة المتوفرة في مصر 6 وسائد، موزعة داخل المقصورة بواقع بوسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي و4 ستائر جانبية أمامية وخلفية.

تأتي سيات أرونا بشاشة وسطية قياس 8.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق ومرايا جانبية قابلة للتسخين والضم كهربائياً وداخلية ذاتية التعتيم.

السيارة مزودة أيضًا بمثبت سرعة وحساسات ركن خلفية بالإضافة لكسوة جلدية لعجلة لقيادة وعصا ناقل الحركة وإضاءة داخلية محيطية وLED أمامية وخلفية وجنوط قياس 17 بوصة.