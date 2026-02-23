أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر.. تعرف عليها

30 ألف جنيه تراجعًا بأسعار نيسان صني موديل 2026 في مصر.. التفاصيل

خلال السنوات القليلة الماضية أصبحت السيارات الكروس أوفر الخدمية من أبرز الطرازات طلبًا في السوق المصري، ما دفع العشرات من الشركات ووكلاء العلامات التجارية إلى تقديم موديلات جديدة للمستهلكين.

في التقرير الآتي قائمة بأرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر خلال شهر فبراير الجاري:

جاك JS2

تعتبر السيارة جاك JS2 موديل 2026 الارخص من ضمن سيارات SUV المتواجدة في السوق المصري حالياً , حيث يبلغ سعرها الرسمي 710.000 جنيه

تعمل سيارة جاك بمحرك 1500 سي سي بقوة 113 حصان و عزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر

و تأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي CVT .

يبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 6.5 لتر لكل 100 كم

رينو كارديان

تعد رينو كارديان أرخص سيارة كروس أوفر اوروبية وسعرها الرسمي يبدأ من 800.000 جنيه و تصل إلى 975.000 جنيه لأعلى فئة.

تأتي السيارة بمحرك 1000 سي سي تيربو , بقوة 100-125 حصان و عزم دوران 142-200 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع EDC.

شيري تيجو 4 برو

تقدم السيارة شيري تيجو 4 برو بثلاث فئات وبأسعار رسمية تبدأ من 875.000 جنيه إلى 980.000 جنيه

تأتي بمحكرين الأول 1500 سي سي طبيعي بقوة 111 حصان و عزم دوران 138 نيوتن/متر ،

المحرك الثاني 1500 سي سي تيربو ينتج 145 حصان و عزم دوران 210 نيوتن/متر

و المحركين مزودين بناقل حركة أوتوماتيكي CVT . استهلاك وقود في المتوسط حوالى 7.4 لتر لكل 100 كم .

بايك X3

السيارة الرابعة في قائمة أرخص الطرازات الكروس أوفر في مصر هي بايك X3 و التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، ويبلغ سعرها الحالي 860.000 جنيه.

تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 147 حصان و عزم دوران 210 نيوتن/متر

مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT .

و يبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 6.8 إلى 6.9 لتر لكل 100 كم .

جيلي GX3 PRO

يبلغ سعر جيلي GX3 PRO في السوق 860.000 جنيه وتأتي بمحرك 1500 سي سي بقوة 102 حصان و عزم دوران 140 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT مع استهلاك اقتصادي للوقود بمعدل 7.4 لتر لكل 100 كم .

