بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "آي إم موتورز" (IM Motors) عن إطلاق سيارتها الكهربائية LS8 الفاخرة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الكهربائية LS8 الجديدة تتميز بمقصورة رحبة؛ حيث توفر ثلاثة صفوف من المقاعد. ويبلغ طول السيارة أكثر من 5 أمتار وعرضها 2 متر، ما يضمن مساحة مريحة لجميع الركاب في الثلاثة صفوف.

تصميم جريء

ومن الناحية التصميمية تتميز السيارة LS8 بالجرأة؛ حيث تحمل الواجهة الأمامية شريطا ضوئيا متصلا بتقنية LED، مع عناصر إضاءة عمودية عند الحواف الخارجية، ما يعطي مظهرا عصريا.

كما يوجد شريط إضاءة ممتد في الخلف، مع خط سقف منحني خفيف وتباينات سوداء.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تستند السيارة LS8 الكهربائية على نظام Range-Extender؛ حيث يعمل محرك بنزين تربو سعة 1.5 لتر كمولد لتغذية المحركات الكهربائية الأمامية والخلفية بالطاقة.

ويغطي نظام الدفع الخاص بالسيارة نطاق قوة يمتد بين230 كيلووات/308 حصان و390 كيلووات/523 حصان، كما تتوفر من السيارة نسخ الدفع الرباعي والدفع الخلفي.

وتتوفر نسختان من البطارية بسعة 52.1 أو 65.9 كيلوات/ساعة، لتمنح السيارة مدى قيادة يتراوح بين 268 و335 كلم.