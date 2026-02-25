إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

01:23 م 25/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 25-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 4656 جنيهًا للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 5987 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6985 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 7982 جنيهًا للجرام.

اقرأ ايضًا:

هل توقفت محال الذهب عن بيع السبائك صغيرة الوزن؟ الشعبة تجيب

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248240 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 399100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

اقرأ ايضًا:

هل يتحول مستوى 5100 دولار إلى نقطة انطلاق جديدة للمعدن الأصفر؟

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.56% إلى نحو 5172 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب الذهب عيار21 عيار18

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالحسنى| من أول شخص يدخل الجنة؟
فيديوهات رمضان

بالحسنى| من أول شخص يدخل الجنة؟
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء
"ساب الملعب والمباراة شغالة".. موقف غريب من شيكو بانزا خلال مباراة الزمالك
رياضة محلية

"ساب الملعب والمباراة شغالة".. موقف غريب من شيكو بانزا خلال مباراة الزمالك
"شيكابالا" صاحب أكبر عقوبة في التاريخ.. عمرو الجنايني يكشف تفاصيل لأول مرة
رياضة محلية

"شيكابالا" صاحب أكبر عقوبة في التاريخ.. عمرو الجنايني يكشف تفاصيل لأول مرة
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
شئون عربية و دولية

هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة