بايك U5 بلس في مواجهة شانجان إيدو.. صراع السيدان الصينية في مصر

طرحت منذ أيام، مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر، السيارة EADO سيدان العائلية المدمجة موديل 2026 الجديدة لأول مرة بالسوق المحلي.

ومع طرحها رسميًا بالأسواق، دخلت شانجان إيدو الجديدة في منافسة مباشرة مع بايك U5 Plus، وسجل الفارق السعري بينهما 24 ألف جنيه.

ويرصد التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين شانجان إيدو و بايك U5 Plus:

أداء محرك بايك U5 Plus وشانجان إيدو

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

تعتمد شانجان EADO الجديدة على محرك BLUE CORE سعة 1.5 لتر بقوة 109 حصان ميكانيكي عند 6000 دورة بالدقيقة، وعزم 152 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة DCT Wet أوتوماتيك من 7 سرعات.

مساحات وأبعاد بايك U5 Plus وشانجان إيدو

تأتي بايك U5 Plus السيدان الجديدة بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم.

يبلغ طول EADO نحو 4.77 متر، والعرض يبلغ 1.84 متر مع ارتفاع حوالي 1.44 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.76 متر تقريبًا، وهذه الأبعاد تسهم في توفير مساحة جيدة للركاب في المقاعد الخلفية والأمامية على حد سواء، إضافة إلى شنطة خلفية واسعة تتناسب مع احتياجات الأسرة اليومية.

تجهيزات السلامة والأمان في بايك U5 Plus وشانجان إيدو

تقدم U5 Plus الجديدة بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر، كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

يتوفر بالسيارة EADO قياسيًا مجموعة من وسائل الأمان أبرزها نظام مانع انغلاق الفرامل ABS ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، ونظام HHC لصعود المرتفعات، ونظام Auto Hold للتثبيت التلقائي.

كماليات وتجهيزات بايك U5 Plus وشانجان إيدو

مقصورة سيارة بايك الجديدة يتوفر بها شاشة 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث، وتكييف أوتوماتيك وتكييف خلفي وشاشة 7 بوصة وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف ويتوفر للسيارة ألوان أبيض وأحمر وأسود وفضي.

تزخر EADO بمجموعة من التقنيات التي تعزز الراحة أثناء القيادة والتحكم، مثل شاشة معلومات وترفيه كبيرة تدعم الاتصال الذكي مع الهواتف، ونظام تكييف هواء آلي مع فتحات خلفية لضمان توزيع جيد للهواء داخل المقصورة، بالإضافة إلى مساند ذراع مريحة في الأمام والخلف ومقاعد قابلة للتعديل لتعظيم راحة السائق والركاب في الرحلات الطويلة، ونظام تشغيل بدون مفتاح، وسقف بانورامي واسع يضفي إحساسًا بالاتساع ويزيد من دخول الضوء الطبيعي، فضلًا عن شاحن لاسلكي للهاتف لتسهيل الاستخدام اليومي.

أسعار وفئات وبايك U5 Plus وشانجان إيدو

تقدم بايك U5 Plus الجديدة بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 725 ألف جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية بـ750.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزا سعرها الرسمي 855 ألف جنيه.

تقدم EADO بالسوق المصري بفئتين من التجهيزات يبلغ سعر الفئة Elite الأولى 749.000 جنيه، والفئة Flagship الأعلى تجهيزًا 799.000 جنيه.

