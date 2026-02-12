إعلان

نيسان العالمية تخسر 185 مليون دولار في آخر ثلاثة أشهر من 2025

كتب : مصراوي

05:22 م 12/02/2026

علامة نيسان التجارية

طوكيو - (أب):

أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات اليوم الخميس تفاقم خسائرها خلال الربع الأخير الممتد حتى ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الربع من عام 2024، حيث أثرت تكاليف إعادة الهيكلة على الربحية.

وقالت الشركة، ومقرها يوكوهاما، إنها تكبدت خسائر بقيمة 3ر28 مليار ين (185 مليون دولار) خلال الربع الممتد من أكتوبر حتى ديسمبر، وهو ما يعادل ضعف الخسائر التي تكبدتها خلال نفس الربع من عام 2024 وبلغت 14 مليار ين.

وانخفضت المبيعات الربعية بنسبة 6% لتصل إلى نحو 3 تريليونات ين (19.6 مليار دولار) مقارنة بـ 3.2 تريليون ين في 2024.

وقال المدير التنفيذي إيفان إسبينوزا للصحفيين" للأسف، عندما نقوم بأعمال إعادة هيكلة، تكون لها تكاليف. وأضاف" كان الأمر متوقعا".

وأشار إلى أن نيسان تسير على المسار الصحيح، ولكن اعترف بوجود صعوبات ناجمة عن الرسوم التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والضغوطات الأخرى على المبيعات.

