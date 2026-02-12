طوكيو - (د ب أ):

عندما طرحت شركة صناعة السيارات اليابانية سوبارو سيارتها سوبارو هايبرد الهجين لأول مرة في الأسواق خلال العام الماضي، كان سعرها يبدأ منذ 38.015 دولارا (مليون و776 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

والآن تعود السيارة فورستر هايبرد 2026 في عامها الثاني بنفس قدرات المحرك والخصائص، لكن سعرها يبدأ من 36.180 دولارا، وهو ما يقل عن سعرها في العام الماضي بمقدار 1.835 دولارا أي نحو (86 ألف جنيه مصري) رغم أنه لم يتم إلغاء أي من تجهيزاتها.

كما تم تخفيض أسعار فئات فورستر هايبرد 2026 الأخرى . فقد انخفض سعر الفئة سبورت بمقدار 1.635 دولارا عن العام الماضي ليصبح 39.380 دولارا، بينما انخفض سعر الفئة تورنج الأعلى بمقدار 1.720 دولارا ليصبح 42.995 دولارا.

أما الفئة ليمتد متوسطة المدى، فقد شهدت أكبر انخفاض في السعر، حيث انخفض سعرها بمقدار 1.985 دولارا (93 ألف جنيه مصري) إلى 40.445 دولارا.

وأشار موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن التغييرات الأخرى في تشكيلة سيارات فورستر هايبرد 2026 فهي طفيفة، إذ حصلت على نفس التعديلات في الكونسول الأوسط وحاملات الأكواب الموجودة في الطراز غير الهجين. أصبح مسند ذراع الكونسول الأوسط أكبر حجما، كما تم توسيع مساحة التخزين أسفله، بالإضافة إلى دمج فتحة لوضع الهاتف الذكي في تصميم الكونسول الأوسط.

في المقابل ارتفع سعر السيارة فورستر الأساسية غير الهجين بمقدار 30 دولارا فقط مقارنة بطراز 2025، بينما شهدت معظم الفئات الأخرى تخفيضات. انخفض سعر الفئة بريميوم بمقدار 1360 دولارا، والفئة سبورت بمقدار 1280 دولارا، والفئة ليمتد بمقدار 1.670 دولارا، أما الفئة تورينج فزاد سعرها بمقدار 1.570 دولارا. وارتفع سعر الطراز ويلدرنس القوي، بمقدار 740 دولارا خلال العام الحالي.

ويعود هذا الارتفاع في سعر ويلدرنس إلى أن طراز 2025 كان استمرارا للجيل السابق، بينما انتقل طراز ويلدرنس 2026 إلى التصميم الجديد الذي تم طرحه في باقي فئات السيارة في العام السابق.

كما أضافت سوبارو طراز أونيكس إيديشن هذا العام إلى عائلة سيارات فورستر. ويتوفر طراز أونيكس فقط مع نظام الدفع غير الهجين، وهو مبني على الفئة سبورت متوسطة المدى.