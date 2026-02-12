سمارت 5 الكهربائية تقترب من السوق المصري.. تفاصيل

سوبارو تخفض سعر سيارتها فورستر هايبرد عالميًا بنحو 93 ألف جنيه.. التفاصيل

تستعد مجموعة عز العرب، وكيل المحلي لعلامة سمارت للسيارات الكهربائية الفاخرة بمصر، للكشف عن السيارة سمارت #5 الجديدة كليًا خلال الأسابيع المقبلة لأول مرة بالسوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات سمارت #5 الكهربائية قبل طرحها بمصر رسميًا:

أداء سمارت #5

تعتمد سمارت 5 على محركات كهربائية قوية توفر أداءً مميزًا ضمن فئة SUV الكهربائية. تأتي الفئات الأساسية بنظام دفع خلفي قوة تصل إلى 363 حصانًا مع عزم دوران 373 نيوتن‑متر، بينما توفر الفئات الأعلى بنظام الدفع الرباعي قوة إجمالية تصل إلى 646 حصانًا وعزم دوران 710 نيوتن‑متر، وتصل من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.8 إلى 6.5 ثانية حسب الفئة.

تتميز سمارت #5 ببطاريات تتراوح سعتها بين 94 و100 كيلوواط‑ساعة، ما يمنحها مدى قيادة يتراوح بين 465 و590 كيلومترًا تقريبًا لكل شحنة.

الطول والأبعاد

تأتي سمارت 5 بطول 4,705 مم، وعرضها 1,920 مم، ويصل ارتفاعها إلى ما بين 1,705 و1,830 مم حسب الفئة، وطول قاعدة العجلات 2,900 مم.

منظومة السلامة والأمان

حصلت سمارت #5 على تصنيف خمس نجوم من برنامج Euro NCAP للسلامة وحققت أعلى نتيجة بين سيارات الـSUV الكبيرة في 2025، بما في ذلك حماية راكب البالغين والأطفال والمشاة ومساعدة السائق.

ويعتمد تصميم سمارت #5 على هيكل قوي من سبائك الفولاذ والألومنيوم بنسبة 82% من المواد عالية القوة يشكل قفصًا صلبًا لحماية الركاب، ويشمل ذلك 7 وسائد هوائية لتوفير حماية إضافية في حالات التصادم، كما يمكن للسيارة استيعاب ثلاث مقاعد أطفال في المقاعد الخلفية مع نقاط تثبيت ISOFIX.

وتعتمد سمارت #5 أيضًا على مجموعة متقدمة من أنظمة السلامة النشطة والتدخل الذكي لتقليل مخاطر الحوادث، تشمل نظام الفرملة الالية الطارئة (AEB) المدعوم بكاميرات عالية الدقة ورادار حديث، ونظام مساعدة البقاء في المسار، ونظام مراقبة السائق للكشف عن التعب أو تشتيت الانتباه، إضافة إلى كاميرا 360 درجة توفر رؤية كاملة حول السيارة.

اقرأ أيضًا..

الظهور الرسمي الأول لجيتور G700 في مصر بقوة 751 حصانًا

في فبراير.. أرخص 5 سيارات "زيرو" متوفرة بالسوق المصري

بفارق 900 ألف جنيه.. تشتري هيونداي IONIQ 9 أم كيا EV 9 الكهربائية