رسميًا.. لامبورجيني تدخل السوق المصري عبر وكيلها المحلي الجديد MTI

أعلنت شركة MTI، عن الوصول الرسمي لعلامة السيارات الفاخرة الإيطالية لامبورجيني إلى السوق المصري، بعد توقيع شراكة استراتيجية مع شركة أوتوموبيلي لامبورجيني، بهدف تقديم سياراتها الفاخرة بشكل رسمي داخل مصر، بما يشمل أحدث الطرازات وخدمات ما بعد البيع المعتمدة.

افتتحت صالة عرض لامبورجيني الجديدة، المصممة بالكامل وفق المعايير الإيطالية، بحضور ستيفن وينكلمان، الرئيس التنفيذي العالمي للعلامة، وعدد من كبار المسؤولين المحليين.

تدخل بذلك لامبورجيني السوق المصري رسميًا، ما يمنح العملاء إمكانية الحصول على الطرازات الأصلية مع ضمانات وخدمات معتمدة، ويعكس التوسع الاستراتيجي لشركة MTI المالكة لوكالات عدة علامات فاخرة عالمية.

ومن المتوقع أن تصل أول دفعات السيارات الجديدة خلال الأشهر القادمة، مع تقديم تجربة متكاملة تشمل التجربة والشراء وخدمات ما بعد البيع وفق معايير لامبورجيني العالمية.

