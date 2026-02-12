توفيق عكاشة يقود سيارة تاتا ربع نقل في طنطا.. ما القصة؟

سوبارو تخفض سعر سيارتها فورستر هايبرد عالميًا بنحو 93 ألف جنيه.. التفاصيل

ظهر الإعلامي توفيق عكاشة، في مقطع فيديو قصير أثناء قيادة السيارة Xenon التابعة لشركة تاتا موتورز، وذلك في تجربة قيادة كانت سريعة أتاحت له فرصة التعرف على تصميم السيارة ومواصفاتها الأساسية.

ونشرت إحدى شركات تجارة السيارات في مدينة طنطا بمحافظة العربية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو أثناء تجربة عكاشة للسيارة في محيط إحدى صالات العرض، وعنونته بـ"تشرفنا اليوم بزيارة الدكتور توفيق عكاشة".

السيارة التي قادها الإعلامي في الفيديو هي تاتا Xenon الجديدة المقدمة من الشركة الهندية من خلال الوكيل المحلي في مصر "MTI أوتوموتيف"، وتتوفر عبر فئتين الكابينة المفردة والمزدوجة.

وفيما يلي أبرز مواصفات السيارة وسعرها الرسمي:

المحرك

تعتمد تاتا Xenon الجديدة على محرك ديزل بسعة 2.2 لتر يولد قوة 150 حصاناً، وعزم دوران 320 نيوتن متر، وناقل حركة يدوي 5 سرعات، وتصل حمولتها إلى 1200 كجم.

الأمان والتجهيزات

كما زودت Xenon بنظام تعليق متطور وشاسيه معزز لضمان الاستقرار أثناء القيادة مع توفير خيارات أمان تشمل نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)، بالإضافة إلى شاشة لمس وتكييف ونوافذ كهربائية بمقصورتها الداخلية لتوفير الراحة لراكبيها.

الأبعاد

تأتي تاتا Xenon بطول إجمالي 5312 ملم وعرض 1860 ملم، مع خلوص أرضي يصل إلى 210 ملم، وقاعدة عجلات بطول 3170 ملم.

تأتي Xenon فئة الكابينة المفردة بطول 2270 ملم، بينما توفر الكابينة المزدوجة بطول 1588 ملم، مع قدرة حمولة تصل إلى 1.3 طن.

الأسعار

تقدم سيارة تاتا Xenon المزودة بكابينة فردية بسعر رسمي 900 ألف جنيه.

