سوبارو تخفض سعر سيارتها فورستر هايبرد عالميًا بنحو 93 ألف جنيه.. التفاصيل

تقرير - محمد جمال:

تصوير - أحمد مسعد:

تفقد "مصراوي" الأربعاء، عمليات الإنتاج داخل مصنع جنرال موتورز مصر بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على حجم التطور الذي وصلت إليه صناعة السيارات المجمعة محليًا، والوسائل التكنولوجية المستخدمة وأنظمة الجودة والرقابة التي تطبق بمختلف مراحل الإنتاج.

الزيارة رصدت دورة الإنتاج الكاملة للسيارات داخل المصنع، بدءًا من دخول المكونات وخطوط اللحام والدهان، وصولًا إلى مراحل التجميع النهائي واختبارات الجودة، في إطار منظومة صناعية متكاملة تعكس حجم الاستثمارات وثقة الشركة في مستقبل السوق المصري.

خطوط الإنتاج والمنظومة الصناعية

مصنع جنرال موتورز مصر يضم مايقرب من 1300 عامل ومهندس وموظف، جميعهم جزء من منظومة صناعية متكاملة على مدار 40 عامًا، تمكن المصنع من إنتاج أكثر من مليون سيارة.

كما شملت الجولة متابعة خطوط الإنتاج خطوة بخطوة من اللحام، مرورًا برش الدهان، وصولًا لعمليات التجميع النهائي واختبارات الجودة، ولفت الانتباه استخدام الروبوتات الصناعية في عدة مراحل خاصة بالتجميع، ما يعكس الاستثمار الكبير في التكنولوجيا والتطوير.

نسبة المكون المحلي وإنتاج السيارات

ووصلت نسبة المكون المحلي في شيفرولية نيو أوبترا 2026 إلى نحو 45%، كما ينتج المصنع حاليًا 50 سيارة مجمعة يوميًا من طراز نيو أوبترا، ما يؤكد قدرة المصنع على تلبية احتياجات السوق المصري.

يصنع داخل المصنع عدة موديلات من شيفروليه، تشمل سيارات الملاكي مثل نيو أوبترا، وسيارات النقل مثل شيفروليه جامبو والدبابة، جميعها تمر بمراحل رقابة وجودة صارمة لضمان أعلى معايير الأداء والسلامة.

ويتميز مصنع جنرال موتورز مصر بسرعة وكفاءة خطوط الدهان، حيث يتم دهان السيارة بالكامل خلال 3 دقائق فقط، باستخدام أجهزة آلية 100% وتكنولوجيا يابانية بتصنيع أمريكي.

اختبارات الجودة والمراقبة الدقيقة

أما بالنسبة لجودة السيارة ومراجعتها بعد الإنتاج، فإن نيو أوبترا تمر بعد اجتياز الاختبارات البصرية من مهندسين متخصصين، إلى اختبارات دقيقة باستخدام حساسات عالية الدقة متصلة بسيرفرات جنرال موتورز العالمية، وحال إدراك أي خطأ يتم اكتشافه يتم إرساله إلى الشركة الأم فورًا.

كما يعتمد المصنع على نظام صارم وفي غاية الصعوبة، حيث يتم إيقاف خط الإنتاج بالكامل حال اكتشاف أي خطأ حتى الأنتهاء من إصلاحه، إضافة إلى أجهزة متقدمة للتحقق من ربط المسامير وضمان العزم الصحيح أثناء التجميع، ما يعكس مدى حرص المصنع على الالتزام بأعلى معايير الجودة.

وأكدت الجولة أن العامل البشري المصري هو أهم عنصر في المنظومة، حيث يتميز الفريق بالخبرة والحرفية العالية، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة السيارات المنتجة.

لقاءات حصرية مع قيادات جنرال موتورز وخطط التوسع

كما أجرى فريق مصراوي تجربة قيادة سريعة لنيو أوبترا المجمعة محليًا، والتي أظهرت أنها سيارة عملية ومستقرة على الطرق، مع تكاليف صيانة المنافسة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستهلك المصري.

وشملت الزيارة لقاءات حصرية مع قيادات الشركة، أبرزهم شارون نيتشي رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وأفريقيا، ومدحت الشناوي مدير عام المبيعات، حيث ناقشوا خطط الشركة المستقبلية في السوق المصري، واستراتيجيات دعم شبكة الموزعين ومراكز الخدمة، وتعزيز تجربة العملاء والمبيعات.

وأكدت الجولة على أن مستوى الصناعة المحلية في مصر أصبح منافسًا عالميًا، وأن الجهود المبذولة داخل المصنع تعكس العمل الجاد والاستثمار الفعلي في تطوير القطاع.

أبرز مواصفات وأسعار شيفرولية نيو أوبترا 2026

تقدم شيفرولية أوبترا 2026 الجديدة في السوق المصري بفئتين 699.9 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية: 724.9 ألف جنيه.

تعتمد سيارة شيفرولية أوبترا 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تأتي أوبترا بطول 4.490 مم، العرض 1.695 مم، الارتفاع: 1.490 مم، قاعدة العجلات: 2.550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر

تمتلك أوبترا مجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

اقرأ أيضًا:

سمارت 5 الكهربائية تقترب من السوق المصري.. تفاصيل

الظهور الرسمي الأول لجيتور G700 في مصر بقوة 751 حصانًا

بسعر متوقع 55 ألف دولار.. تويوتا تستعد لطرح هايلاندر الكهربائية نهاية 2026