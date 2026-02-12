الظهور الرسمي الأول لجيتور G700 في مصر بقوة 751 حصانًا

كشفت مجموعة قصراوي جروب، الوكيل المحلي لعلامة جيتور بالسوق المصري، عن جيتور G700 لتسجل ظهورها الخاص الأول محليًا خلال معرض أوتومورو للسيارات.

جاء عرض سيارة جيتور الجديدة جيتور G700 داخل جناح الخاص بها بمعرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026" والذي يقام في الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ولم تعلن مجموعة قصراوي جروب حتى الآن عن المواصفات النهائية أو الفئات المتاحة وأسعار جيتور G700 في السوق المصري،

الأبعاد

تأتي جيتور G700 التي تنتمي لفئة SUV كاملة الحجم بطول 5198 مم، وعرض 2050 مم، وارتفاع 1956 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2870 مم. وارتفاع عن الأرض يصل إلى 320 مم.

أداء جيتور G700

تعتمد جيتور G700 على منظومة Kunpeng CDM-O الهجينة التي تتكون من محرك بنزين 2.0T إلى جانب محركين كهربائيين، متصلة بناقل حركة DHT ثنائي السرعات، تنتج هذه المنظومة قوة إجمالية 751 حصانًا، وعزم دوران 795 نيوتن متر. ويقدم محرك البنزين قوة 208 أحصان، مع عزم أقصى 340 نيوتن متر، وتصل من 0 إلى 100 كم/س في خلال 4.6 ثانية فقط، ومداها الإجمالي يصل إلى 1400 كيلومتر، مع إمكانية الشحن السريع من 30% إلى 80% خلال 10 دقائق فقط.

المقصورة الداخلية

تأتي المقصورة الداخلية لجيتور G700 في قمة الفخامة، وأبرز تجهيزاتها شاشة مقاس 35.4 بوصة، مدعومة بنظام القيادة الذكي Huawei Qian Kun ADS 4، كما تتضمن السيارة نظامًا صوتيًا متطورًا من Lescon بتكوين صوتي محيطي 7.1.4، أما المقاعد الخلفية تأتي مجهزة بشاشة سقفية مقاس 17.3 بوصة، فضلًا عن ثلاجة مدمجة بدرجات حرارة تتراوح بين -6 و50 درجة مئوية.

أنظمة الأمان والسلامة

تقدم جيتور G700 باقة متكاملة من أنظمة الأمان والسلامة، حيث زودت بعدد كبير من الوسائد الهوائية لحماية جميع الركاب، إلى جانب أنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام التحكم في الجر TCS، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات، ومساعد صعود ونزول المرتفعات، ونظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX.

كما تتوفر السيارة بمجموعة من أنظمة السلامة المتقدمة لمساعدة السائق، تشمل كاميرا 360 درجة وحساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام التحذير من مغادرة المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من التصادم، ومراقبة انتباه السائق، إلى جانب أنظمة التحكم الذكي في الفرامل وحماية المشاة.

اقرأ أيضًا..

شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026

أرخص سيارة BYD زيرو كهربائية في مصر.. بـ850 ألف جنيه

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة زيرو تقدمها نيسان في مصر