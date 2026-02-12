طوكيو - (د ب أ):

تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية العملاقة تويوتا موتور طرح نسخة كهربائية من السيارة متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) متوسطة الحجم الشهيرة هايلاندر للعام المقبل.

وستنافس هايلاندر الكهربائية الجديدة سيارتي كيا إي.في9 وهيونداي أيونيك 9، وهما السيارتان الكهربائيتان الوحيدتان الأخريان المتاحتان حاليا بثلاثة صفوف من المقاعد، عند بدء المبيعات في وقت لاحق من هذا العام.

ستتوفر هايلاندر الكهربائية 2027، المبنية على نسخة معدلة من منصة تي.إن.جي.أيه-كيه من تويوتا، بفئتين هما إكس.إل.إي وليمتد. وتوفر فئة إكس.إل.إي خيار الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي، حيث تأتي الأولى حصريا مع بطارية سعة 77 كيلوواط/ساعة.

بينما تتوفر الثانية إما مع البطارية الأصغر أو بطارية سعة 96 كيلوواط/ساعة. أما فئة ليمتد، فتأتي قياسيا مع الدفع الرباعي والبطارية الأكبر.

وتشير الشركة اليابانية إلى أن مدى الفئة إكس.إل.إي ذات الدفع الأمامي يبلغ 287 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، بينما يصل مدى الفئة إكس.إل.إي ذات الدفع الرباعي المزودة بنفس البطارية إلى 270 ميلا. ويصل المدى إلى 320 ميلا عند الترقية إلى بطارية أكبر، وذلك لكل من طرازي إكس.إل.إي وليمتد ذوي الدفع الرباعي.

وذكر موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات أنه من المنتظر أن يضفي التحول إلى الطاقة الكهربائية مزيدا من الحيوية على أداء هايلاندر مقارنة بسابقتها التي تعمل بالبنزين.

وتصل قدرة المحرك الكهربائي الواحد في طرز الدفع الأمامي 221 حصانا وعزم دوران 198 رطلا لكل قدم ، بينما يُضيف نظام الدفع الرباعي محركا ثانيا يساعد في توليد قوة إجمالية تبلغ 338 حصانا وعزم دوران 323 رطلا لكل قدم. إذا بدت هذه الأرقام مألوفة، فذلك لأن نظام هايلاندر مُطابق لنظام سيارة بي. زد متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي الأصغر حجما.

لم تُعلن تويوتا عن أرقام الأداء، لكننا نتوقع أن تُحقق طرز الدفع الرباعي على الأقل تحسنا ملحوظا مقارنةً بتسارع هايلاندر الحالي من صفر إلى 60 ميلًا في الساعة خلال 2ر7 ثانية.

كما تتميز طرز الدفع الرباعي الكهربائية بأنماط قيادة مُخصصة للتضاريس ونظام التحكم في الجر، حيث تتولى السيارة التسارع والكبح عند السرعات المنخفضة لتمكين السائق من التركيز على التحكم في السيارة وتجاوز العوائق في الطريق.

ستكون هايلاندر أول سيارة كهربائية من تويوتا يتم تجميعها في الولايات المتحدة، ومن المقرر بدء إنتاجها في مصنع تويوتا بمدينة جورج تاون في ولاية كنتاكي. كما ستنتج الشركة بطاريات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة، بعد استثمار 9ر13 مليار دولار في مصنع جديد لتجميع البطاريات في ليبرتي بولاية كارولاينا الشمالية.

وتتوقع تويوتا بدء بيع السيارة هايلاندر الكهربائية في أواخر عام 2026 وبداية عام 2027، مما يمنح السيارة متسعا من الوقت للانطلاق في الإنتاج. وسيتم الإعلان عن الأسعار لاحقًا، ولكن من المتوقع أن تبدأ بنحو 55 ألف دولار.