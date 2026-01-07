إعلان

بعد طرح إم جي واقتراب شيري.. ماذا تعنى GT في عالم السيارات؟

كتب - محمد جمال:

06:55 م 07/01/2026

ماذا تعنى GT في عالم السيارات؟

طرحت منذ أيام، مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة MG في مصر، السيارة إم جي GT لأول مرة في السوق المحلي.

كما تستعد شركة جي بي أوتو خلال الأيام المقبلة لطرح سيارتها الجديدة كليًا شيري أريزو 6 GT المجمعة محليًا لأول مرة في مصر.

ومع انتشار هذا المصطلح مؤخرًا بالسيارات الجديدة المطروحة محليًا، يتساءل العديد من المواطنين؛ ماذا يعني مصطلح GT في عالم السيارات؟

مصطلح GT هو اختصار لكلمة "Gran Turismo" ويشير GT إلى أن السيارة التي تحمل هذا الشعار أنها تجمع بين الأداء العالي والراحة والرفاهية، بحيث يمكنك وغالبا ما تأتي هذه السيارات بمحركات وتصميمات قوية ومميزة.

كما أنها أيضًا مناسبة للسفر والرحلات الطويلة، فضلًا عن أن تصميمها يجمع بين السرعة والأداء والراحة الداخلية مايعني أنها ليست مصممة لأن تكون سيارات سباقات فقط بل أنها تتمتع بالرياضية والقوة الفائقة بالإضافة لتجربة قيادة مميزة للمسافات الطويلة.

يذكر أن السيارة إم جي GT متاحة بالسوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 999 ألف و990 جنيه، والفئة الأعلى مقابل مليون و50 ألف جنيه.

إم جي GT شيري أريزو 6 GT

