أكثر من 16 ألف سيارة جديدة تنضم لشوارع مصر في الشهر الأخير من 2025

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن أعداد سيارات الركوب "الملاكي" الجديدة التي استخرجت تراخيص سير وتم التأمين عليها إجباريًا خلال شهر ديسمبر الماضي.

وبحسب تقرير المجمعة المصرية الذي ينشر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، فقد بلغ مجمل السيارات التي استخرجت تراخيص خلال الشهر الأخير من 2025 بنحو 16.038 سيارة.

وواصلت علامة نيسان التجارية تصدر قائمة السيارات الأكثر ترخيصًا بواقع 2.493 سيارة، تلتها في المركز الثاني هيونداي الكورية بإجمالي 2.096 سيارة، وثالثًا شيري الصينية بـ1.641 سيارة.

واحتلت إم جي الصينية المركز الرابع بـ1.630 سيارة، ثم جيتور الصينية خامسًا بمجمل 1.229 سيارة، وفي الترتيب السادس جاءت تويوتا اليابانية بـ1.123 سيارة، وسابعًا مرسيدس بتسجيل 985 سيارة.

وكان المركز الثامن من نصيب علامة سوإيست الصينية بعدد 923 سيارة، وكيا الكورية تاسعًا بإجمالي 726 سيارة، وسكودا التشيكية بالترتيب العاشر بواقع 696 سيارة.

أما المركز الحادي عشر جاءت به فولكس فاجن الألمانية بإجمالي 650 سيارة، والمركز الثاني عشر كان من نصيب 582 سيارة، وشانجان الصينية في الثالث عشر بـ496 سيارة.

في الترتيب الرابع عشر جاءت بايك الصينية التي استخرج لسيارتها 429 ترخيصًا، وميتسوبيشي اليابانية بالمرتبة الخامسة عشر بإجمالي 339 سيارة.

