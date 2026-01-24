فارق 5 آلاف جنيه فقط.. مقارنة بين إم جي GT وGAC إمباو في مصر

أرخص سيارة "REEV" في مصر تسير حتى 1150 كم بخزان واحد.. تعرف عليها

تشهد فئة السيدان الرياضية المدمجة في السوق المصري منافسة قوية بين عدد من الطرازات الحديثة، وفي مقدمتها السيارتين إم جي GT وجي إيه سي إمباو، وكلاهما يندرج بنفس الفئة والشريحة السعرية.

تستهدف السيارتين شريحة الباحثين عن الأداء الرياضي والتصميم العصري، وهو ما يجعل المقارنة بينهما محل اهتمام لكثير من المقبلين على الشراء بالسوق المحلي خاصة وأن الفارق السعري بينهما 5 آلاف جنيه

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين:

مساحات وأبعاد إم جي GT و جي إي سي إمباو

تأتي إم جي GT بطول يبلغ 4675 مم، وعرض 1842 مم، وارتفاع 1473 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2585 مم، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 50 لترًا.

يبلغ طول GAC إمباو بطول 4,700 مم، وعرض 1,850 مم، وارتفاع 1,432 مم، وطول قاعدة العجلات 2,736 مم، وتقدر سعة خزان الوقود بحوالي 47 لتر.

أداء إم جي GT و جي إي سي إمباو

تعتمد السيارة إم جي GT على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة تبلغ 180 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 285 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

تعتمد جي إيه سي إمباو على محرك رباعي الأسطوانات تيربو، بسعة 1.5 لتر، بقوة 170 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ ساعة في 6.95 ثانية.

وسائل الأمان والسلامة في إم جي GT و جي إي سي إمباو

تمتلك إم جي GT مواصفات أمان تشمل، وسائد هوائية أمامية وجانبية وستارية، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة ABS وEBD، ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، مع فرامل يد إلكترونية.

تتوفر GAC إمباو في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن، فرامل مانعة للانغلاق ABS، ووسادة هوائية في الفئة الأولى و6 وسائد في الفئات الأعلى، نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج ثبات إلكتروني ESP، مثبت سرعة، مساعد فرامل هيدروليك HBA ، فرامل يد كهربائية EPB، نطام التحكم بالسيارة عند صعود المنحدرات HHC ، حساسات ركن خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX ، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة Engine Immobilizer.

تجهيزات إم جي GT و جي إي سي إمباو

يتوفر بمقصورة إم جي GT مكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج تكييف خلفية، ومقاعد من الجلد، تتميز السيارة بخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح ، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، وشاشة ترفيه تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة تدعم ربط الهاتف بالسيارة عبر تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كار بلاي.

تشتمل مقصورة GAC إمباو بتكييف يدوي في الفئة القياسية وتكييف أوتوماتيك بنظام تنقية الهواء في الفئات الأعلى، كما تأتى مزودة بشاشة عدادات LCD ديجيتال مقاس 7 بوصة، وشاشة عرض ملونة LCD مقاس 10.25 بوصة، مع خاصية توصيل الهاتف بالسيارة (Carplay)، كما زودت بنظام بلوتوث، فتحات USB، نظام صوت يتكون من سماعتين في الفئة الأولى و6 سماعات في باقي الفئات.

أسعار وفئات إم جي GT و جي إي سي إمباو

تقدم السيارة إم جي GT بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 999 ألف و990 جنيه، والفئة الأعلى مقابل مليون و50 ألف جنيه.

تأتي جي إيه سي إمباو الجديدة بـ3 فئات وتبدأ من 995 ألف جنيه للفئة الأولى Elegance،والفئة Premium الثانية بمليون و99 ألف جنيه، والفئة الثالثة S-Style بمليون و199 ألف جنيه.

