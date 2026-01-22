شانجان CS75 Plus مرشحة للانطلاق رسميًا في مصر قريبًا

تعرف على مواصفات أكثر سيارة مبيعًا بالعالم.. وسعرها الرسمي في مصر

تستعد مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شانجان الصينية في مصر، للكشف عن طرازين جديدين بالسوق المصري مطلع شهر فبراير القادم لأول مرة بالسوق المحلي.

وتعد السيارة شانجان CS75 Plus واحدة من أبرز السيارات المرشحة بقوة للطرح رسميًا في السوق المصري خلال الفترة المقبلة من خلال وكيلها المحلي، في إطار خطة الشركة لتعزيز تواجدها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بمصر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شانجان CS75 Plus:

الأبعاد

تأتي شانجان CS75 Plus بطول 4770 ملم، و1910 ملم للعرض، و 1705 ملم للارتفاع، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2800 ملم.

المحرك

تأتي شانجان CS75 بلس عالميًا بمحركات مختلفة، الأول 1.5 لتر تربو بقوة 188 حصان/ والثاني 2.0 لتر بقوة 245 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن متر، وكلاهما متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات Aisin

المقصورة داخلية

تقدم شانجان CS75 PLUS بمقصورة داخلية عصرية، من بين أبرز تجهيزاتها ثلاث شاشات ضخمة مدمجة؛ الأولى للعدادات مقاس 10.25 بوصة، وللترفيه مقاس 14.6 بوصة، والأخيرة أمام الراكب الأمامي مقاس 12.3 بوصة وتدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، وشاحن لاسلكي، ونظام صوتي متطور.

منظومة الأمان

تتميز شانجان CS75 PLUS بمواصفات أمان متكاملة تشمل 6 وسائد هوائية، وأنظمة الثبات الإلكترونية ABS، وEBD، وESC، وTCS، وأنظمة مساعدة السائق مثل مثبت السرعة التكيفي، والمساعدة على صعود ونزول المرتفعات، وكاميرات 360 درجة، ومراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، بالإضافة إلى أنظمة ذكية مثل الفرملة الطارئة، والتنبيه من مغادرة المسار، وكشف النقطة العمياء، مما يوفر حماية استباقية وفعالة.

