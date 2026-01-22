إعلان

ديبال تواصل التوسع في السوق المصري.. إطلاق موديل جديد مطلع فبراير 2026

كتب - محمد جمال:

03:59 م 22/01/2026 تعديل في 03:59 م
تستعد شركة جي بي أوتو، الوكيل الرسمي لعلامة ديبال في السوق المصري، لإطلاق سيارة جديدة كليًا خلال فعالية معرض أوتو مورو للسيارات يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026، في حدث مرتقب يشهد انطلاقة قوية لسيارة جديدة لأول مرة بالسوق المصري.

ومن المتوقع أن يكشف الوكيل المحلي للعلامة بالسوق المصري، عن التفاصيل الكاملة للمواصفات والأسعار الرسمية خلال هذا الحدث.

وقبل طرح السيارة الجديدة يبحث الكثير من المقبلين على الشراء عن طرازات علامة ديبال التي تقدم بالسوق المصري خلال شهر يناير الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

ديبال S05

تقدم ديبال S05 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بخيارين لمنظومة القوة، الخيار الأول هو النسخة الكهربائية بالكامل (Battery Electric Vehicle - BEV) المزودة بمحرك بقدرة 175 كيلوواط، مع 320 نيوتن متر قوة عزم توفر استجابة فورية ومدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا وفق معاييرNEDC، علماً بأن جميع سيارات ديبال تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي.

أما الخيار الثاني فهو نسخة المدى الممتد بتقنية (Range-Extended Electric Vehicle – REEV)، التي تمنح السائق تجربة قيادة كهربائية كاملة، ذات مدى ممتد وهو ما يمنح السائق هدوء القيادة الكهربائية وكفاءتها العالية، وفي نفس الوقت تستطيع الانطلاق لمسافات طويلة دون القلق بشأن الشحن المتكرر.

تبدأ أسعار ديبال S05 الجديدة في السوق المصري من مليون و490.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV ومليون 640.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

ديبال SO7

تقدم ديبال SO7 الجديدة بعدة خيارات للمحرك فمنها النسخة الكهربائية بالكامل (BEV) تقطع حتى 560 كيلومترًا على شحنة واحدة، بمحرك يولد 160 كيلوواط من القوة يطلقك من الصفر إلى المئة خلال ثوانٍ معدودة.

تتوفر السيارة أيضا بنسخة المدى الممتد (REEV) المزودة بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، تمنح قيادة كهربائية صافية لمسافة 160 كم، ومدى إجمالي يصل إلى 992 كم، بفضل مولد ذكي يعمل فقط لشحن البطارية دون أن يتدخل في الدفع بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، وتعتمدبروتوكول الشحن الأوروبي.

تبدأ أسعار ديبال SO7 الجديدة من مليون و840.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV، ومليون و940.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

ديبال السيارات الجديدة ديبال S05

