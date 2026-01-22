"كورولا وتوسان ولانسر".. مزاد علني لبيع سيارات ملاكي موديلات حتى 2018

تعرف على مواصفات أكثر سيارة مبيعًا بالعالم.. وسعرها الرسمي في مصر

شانجان CS75 Plus مرشحة للانطلاق رسميًا في مصر قريبًا

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، يوم الخميس الموافق 12 فبراير المقبل، جلسة مزاد علني لبيع عدد من "لوطات" السيارات من مصادر ومتروك جمارك السويس.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي ونقل ماركات: (هيونداي توسان موديل 2018 - بي إم دبليو M5 موديل 2006 - شيفرولية سونيك موديل 2015 - هيونداي إلنترا موديل 2007 - كيا ريو موديل 2013).

كما يتاح للبيع بالمزاد سيارات (هيونداي توسان موديل 2016 - تويوتا كورولا موديل 2008 - كيا سيراتو موديل 2018 - تويوتا سينتا موديل 2013 - تويوتا كورولا موديل 2014 - ميتسوبيشي لانسر "لا ترخص").

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

وحددت الهيئة مبلغ 50 ألف جنيه لتأمين دخول المزاد، كما اشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

ولفتت لجنة الإشراف على المزاد إلى أن المشاركون بصفة هيئات أو شركات، يجب تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، أما المشاركون بشكل فردي يكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.